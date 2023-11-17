أكبر تراجع أسبوعي للدولار مع انحسار التضخم الأمريكي

يتجه الدولار صوب أكبر تراجع أسبوعي في أشهر مقابل اليورو والين والفرنك السويسري اليوم الجمعة مع إقبال المستثمرين على البيع ترقبًا لخفض بنحو 100 نقطة أساس للفائدة الأمريكية في العام المقبل.

وسجّل الدولار 1.0854 مقابل اليورو، ونزل 1.6% خلال الأسبوع، وهو أكبر تراجع له منذ منتصف يوليو/تموز.

وانخفض 1.6% خلال الأسبوع إلى 0.8882 فرنك سويسري، وتراجع 0.6% مقابل الين الياباني إلى 150.53 ين.