ما الذي ينتظر الاقتصاد التركي بعد تراجع أزمة النقد الأجنبي؟

تراجعت حالة عدم اليقين بالاقتصاد التركي بعد الانتخابات الرئاسية في أيار الماضي، حيث أدى تعيين محمد شيمشك لقيادة وزارة المالية، إلى ارتفاع كبير في تدفقات الأموال الأجنبية، بحسب موقع "المونيتور" الأمريكي.

وقد ضخ المستثمرون الأجانب نحو 5 مليارات دولار في الأسهم والسندات السيادية التركية، في حين بلغ إجمالي التدفقات الواردة على شكل ودائع مصرفية وقروض نحو 9.5 مليار دولار.

كما كان تعيين شيمشك وهو خبير اقتصادي يحظى بتقدير كبير بين المستثمرين الدوليين، بمثابة إيذان بمرحلة وجيزة من تحسن أسعار الصرف التي يحركها السوق.

وعلى الرغم من انخفاض قيمة الليرة وارتفاع التضخم مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع الدولار، إضافة إلى ارتفاع معدل التضخم الاستهلاكي إلى ما يقرب من 60% في شهر آب/أغسطس، كانت تدفقات الأموال الأجنبية بمثابة حاجز ضد انهيار قيمة العملة الوطنية، والمساهمة في الاستقرار النسبي في الأشهر الأخيرة.