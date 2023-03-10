مسؤول إيراني: أمريكا وافقت على دفع 500 مليون دولار من أموالنا المجمدة في العراق

ولفت إلى أن "إحدى طرق الإفراج عن أموالنا في العراق بشكل أسرع هو الاستثمار في البلد نفسه، الأمر الذي يؤدي أيضا إلى الإنتاجية، أو التنسيق مع رجال الأعمال العراقيين لاستيراد البضائع".

وتابع حسيني: "يتم توفير 4000 ميغاواط من كهرباء العراق سنويا عبر إيران، ولا يمكن ترك هذا البلد بمفرده في هذا الوضع، وفي الوقت نفسه هذا لا يعني التخلي عن أموالك".

وذكر أن "دخل العراق النفطي يتراوح بين 250 و 300 مليون دولار يوميا، ووفقا لقرار الأمم المتحدة، يتم وضع هذه الأموال أولا في البنك الأمريكي، ويأمر البنك المركزي العراقي بتحويل هذه الأموال إلى البنوك العراقية ويتم تسليم جزء من هذا الدخل أيضا في شكل أوراق نقدية".

وبين المسؤول الإيراني: "لهذا السبب تراقب الولايات المتحدة سوق العملات في العراق، ولكن ليست كل الأنشطة المصرفية في العراق تتم من خلال البنوك، كما أن مسار دخول العملة إلى إيران ليس مغلقا عمليا".

وأوضح حسيني أن "التدخل الأمريكي في سوق العملة العراقية يمثل في الواقع مشكلة لرجال الأعمال العراقيين، مما يزيد من تكلفة التعامل مع إيران بنسبة 10%.

وتابع: "مع الإجراءات الجديدة للولايات المتحدة، لم يتم وضع أي عقبة تمنع دخول العملات الأجنبية إلى إيران، لأن لدينا قوة تنافسية ومسافة قريبة في التصدير إلى العراق، ما جعل تكلفة النقل أرخص، ويمكننا الاستمرار في تصدير منتجاتنا بأسعار أقل"