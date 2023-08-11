استقرار أسعار النفط وسط عوامل متباينة

وقالت تينا تينج، محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس "ربما تكون أسواق النفط وصلت لمنطقة ذروة الشراء بعد أسابيع من الارتفاعات، رغم أن تخفيضات إنتاج أوبك+ وتحسن توقعات الطلب لا تزال عوامل صعودية".

وقالت "أوبك" أمس الخميس، إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 2.25 مليون برميل يوميًا في 2024 مقارنة بزيادة 2.44 مليون برميل يوميًا في 2023. ولم يتغير كلا التوقعين عن الشهر الماضي.

وذكرت "أوبك" أنه من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي "القوي" والتحسن المستمر في الصين إلى زيادة استهلاك النفط في 2024.

وأظهرت بيانات تراجع واردات الصين من النفط الخام في يوليو/ تموز إلى أدنى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني.