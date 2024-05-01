الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء هبوطًا إلى أدنى مستوى في ما يقرب من أربعة أسابيع مع ترقب المستثمرين قرارًا من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 2284.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ04.36 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ الخامس من أبريل الماضي.

وتراجعت الأسعار بما يصل إلى 2% أمس الثلاثاء بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وانخفضت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 140 دولارًا بعد تسجيل مستوى قياسي بلغ 2431.29 دولار في الـ12 من أبريل الماضي.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2293.10 دولار للأوقية.

وتتجه الأنظار إلى قرار السياسة النقدية الذي يُصدره البنك المركزي الأمريكي اليوم، الساعة الـ1800 بتوقيت غرينتش، وما يليه من تصريحات لرئيس البنك جيروم باول.

ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الاتحادي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في النطاق بين 5.25 و5.5%.

ويُعتبر الذهب وسيلة للاحتياط من ارتفاع معدلات التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلّل من جاذبية الاحتفاظ بذلك الأصل الذي لا يدرّ عائدًا.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 26.37 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% إلى 935.80 دولار. وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 945.53 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى في نحو شهرين بالجلسة السابقة.