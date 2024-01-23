السعودية تمضي في توطين آلاف الوظائف

يستعد سوق العمل في السعودية هذا العام لاستقبال آلاف الموظفين السعوديين من ستة اختصاصات هندسية، إذ تمضي الرياض في خطط التوطين والإحلال للوظائف، مع انخفاض نسبة البطالة بين مواطنيها إلى 8 بالمئة حاليًا.

ويستهدف أحدث قرار لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توطينا جزئيا لمهن الهندسة المدنية، والتصميم الداخلي، وتخطيط المدن، بالإضافة للهندسة المعمارية، وهندسة الميكانيك، والمساحة.

وتبلغ نسبة التوطين في القرار الجديد 25% على منشآت القطاع الخاص التي يعمل فيها 5 عاملين في المهن الهندسية، وسيتم تطبيقه يوم 21 يوليو/تموز القادم، بتعيين مهندسين سعوديين من الجنسين في المنشآت المستهدفة.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" المحلية إن القرار يوفر 16 ألف وظيفة في المنشآت التي تملك خمسة مهندسين أو أكثر والمنشآت التي تملك خمسة فنيين أو أكثر، ليهبط عدد العاطلين عن العمل السعوديين في القطاع الهندسي لمستوى قياسي.