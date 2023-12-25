الإمارات وجهة أولى للسياح الروس في عطلة رأس السنة هذا العام
أعلن الاتحاد الروسي للسفر، اليوم الاثنين، أن مبيعات الرحلات في روسيا المرتبطة بموسم رأس السنة، زادت بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، وأن الوجهة الأكثر مبيعًا كانت الإمارات العربية المتحدة، تليها تايلاند، وتركيا، ومصر، وسريلانكا.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن نائب رئيس الاتحاد الروسي للسفر دميتري جورين قوله: "إننا نسجل زيادة في مبيعات العام الجديد للوجهات الأجنبية الشهيرة سواء بالنسبة لتذاكر الطيران وحجوزات الفنادق، وهناك أيضًا زيادة كبيرة في عدد المسافرين من رجال الأعمال".
وأوضح جورين"يبلغ متوسط الزيادة في رحلات رأس السنة 15 - 30% حسب الوجهة، وتشمل المراكز الخمسة الأولى من بين معظم منظمي الرحلات السياحية بالترتيب : الإمارات العربية المتحدة، تايلاند، تركيا، مصر، وسريلانكا"
وأوضح "حققت المبيعات المرتبطة بالسفر إلى الإمارات وتايلاند وتركيا التوقعات بل وتجاوزتها، ومن الصعب بالفعل العثور على أماكن في العديد من الفنادق، لكن الوضع مع مصر لم يلبِّ توقعات السوق"، وهو ما أدى إلى" اضطرار منظمي الرحلات السياحية إلى خفض الأسعار لهذه الوجهة.
وبين "أن المبيعات عند المستوى ذاته الذي كانت عليه في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، دون أن يكون هناك أي تأثير لقدوم عطلة رأس السنة".
وبحسب جورين، فإن هناك زيادة ملحوظة في عدد الرحلات إلى الدول المجاورة لروسيا "أرمينيا وكازاخستان وبيلاروسيا وأوزبكستان وأذربيجان".
ولفت إلى أن "تدفق السياح إلى الدول التي لا تربطها بروسيا رحلات جوية مباشرة، بما في ذلك الدول الأوروبية، يتعافى تدريجيًّا".