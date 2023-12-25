الإمارات وجهة أولى للسياح الروس في عطلة رأس السنة هذا العام

وأوضح جورين"يبلغ متوسط الزيادة في رحلات رأس السنة 15 - 30% حسب الوجهة، وتشمل المراكز الخمسة الأولى من بين معظم منظمي الرحلات السياحية بالترتيب : الإمارات العربية المتحدة، تايلاند، تركيا، مصر، وسريلانكا"

وأوضح "حققت المبيعات المرتبطة بالسفر إلى الإمارات وتايلاند وتركيا التوقعات بل وتجاوزتها، ومن الصعب بالفعل العثور على أماكن في العديد من الفنادق، لكن الوضع مع مصر لم يلبِّ توقعات السوق"، وهو ما أدى إلى" اضطرار منظمي الرحلات السياحية إلى خفض الأسعار لهذه الوجهة.

وبين "أن المبيعات عند المستوى ذاته الذي كانت عليه في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، دون أن يكون هناك أي تأثير لقدوم عطلة رأس السنة".

وبحسب جورين، فإن هناك زيادة ملحوظة في عدد الرحلات إلى الدول المجاورة لروسيا "أرمينيا وكازاخستان وبيلاروسيا وأوزبكستان وأذربيجان".

ولفت إلى أن "تدفق السياح إلى الدول التي لا تربطها بروسيا رحلات جوية مباشرة، بما في ذلك الدول الأوروبية، يتعافى تدريجيًّا".