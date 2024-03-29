مع توالي الجفاف.. قلق من تنامي ظاهرة هدر الطعام في المغرب

أصبح هدر الطعام في المغرب ظاهرة تؤرق البلاد، حيث تتنامى بشكل مقلق، خاصة في شهر رمضان، الأمر الذي يلقي بتداعيات سلبية على الاقتصاد والبيئية، وعلى أمن المملكة الغذائي التي تعاني من أزمة جفاف منذ 5 أعوام على التوالي.

وكشف تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمُنظمة الشريكة "WARAP"، أن الأُسر المغربية رمت أكثر من 4.2 مليون طن من المواد الغذائية والنفايات المنزلية خلال العام 2022، دون الاستفادة منها.

وأوضح التقرير ذاته، أن كميات النفايات المُهدرة من طرف المغاربة ارتفعت بحوالي مليون طن، إذ كانت نحو 3.3 مليون طن بحسب آخر تقرير نشر في العام 2021.

وبينت أرقام التقرير أن الحصة السنوية للفرد المغربي من إهدار الطعام بلغت 113 كيلوغرامًا العام 2022، فيما كانت تبلغ نحو91 كيلوغرامًا العام 2021.

وفي هذا السياق، قالت مديرة بنك التغذية المغربي، أمان فتح الله، إن "مشكلة هدر الطعام ليست مقلقة في المغرب فقط، بل في عدد من دول العالم، حيث أصبحت موضوعًا للدراسة والتحليل من قبل مختصين في هذا المجال، لما له من آثار اجتماعية وبيئية واقتصادية".

وأضافت فتح الله، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "إذا أخذنا مثال الخبز في المغرب، فإن المملكة تنتج 120 مليون قطعة خبز يوميًا، وتُرمى في القمامة نحو 30 مليون خبزة، بما يعادل نحو 30 مليون درهم".