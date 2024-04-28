"مفاجأة ألمانية" بشأن الاستثمارات الصينية

تعتزم الحكومة الألمانية التراجع عن خططها لزيادة التدقيق في الاستثمارات الصينية، ويعكس هذا التحول المحتمل المخاوف من أن يؤدي قانون قوي لفحص الاستثمار الأجنبي إلى عرقلة الجهود التي تبذلها ألمانيا لتنشيط اقتصادها الراكد.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن صدى إعادة النظر في هذه الخطط يتردد بين الحلفاء الغربيين؛ ما يشير إلى انحراف عن المواقف الصارمة المتزايدة التي تتخذها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تجاه الصين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم المخاوف المتزايدة داخل ألمانيا بشأن أنشطة التجسس الصينية، فإن الارتباطات الدبلوماسية الأخيرة بين المستشار الألماني أولاف شولتز والزعيم الصيني شي جين بينج تشير إلى ذوبان الجليد في العلاقات.

وتأتي هذه المبادرة الدبلوماسية على خلفية من اليقظة الشديدة داخل الأجهزة الأمنية الألمانية، حيث تُسلّط الاعتقالات الأخيرة الضوء على التهديد المتصاعد الذي يمثله التجسس الصيني.