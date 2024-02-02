السعودية تطلق أكبر برنامج ادخار لمنخفضي ومتوسطي الدخل
تفتح السعودية، يوم الأحد المقبل، باب التسجيل على صكوك حكومية تتيح لمواطني المملكة من الجنسين، ادخار مبالغ مالية كل شهر، بدءاً من ألف ريال مقابل حصولهم على عوائد، في أكبر برنامج للادخار يستهدف منخفضي ومتوسطي الدخل في البلاد.
ويتيح البرنامج الحكومي الذي يستهدف تشجيع جميع مواطني المملكة على الادخار بدلاً من اللجوء الشائع للقروض، لكل مواطن سعودي أتم 18 عاماً، شراء صكوك قيمة الواحد منها ألف ريال، على أن يسترد قيمة كل صك مع أرباحه التي تضمنها الحكومة.
ويحق لكل سعودي شراء حتى 200 صك، أي بقيمة 200 ألف ريال، كون الصكوك من دون استقطاع أي رسوم، ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فيما تختلف أرباح الصكوك في كل طرح شهري، حيث يتاح شراء الصكوك في كل شهر.
وقال الاقتصادي السعودي، برجس حمود البرجس، حاثاً مواطنيه على الاستفادة من برنامج صح: "إذا توفر من راتبك مبلغ بسيط شهريا، وتتركه في حسابك الجاري في البنك، البنك يستثمره ويأخذ أرباحه، عشان كذا البنك يحبك، الآن تقدر أنت تضعه في ادخار شهري في صكوك حكومية وتأخذ الأرباح".
وأضاف البرجس عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "أمس وزارة المالية أطلقت أول منتج ادخاري، مخصص للأفراد ومدعوم من الحكومة اسمه #صح قيمة الصك 1000 ريال وتقدر تشترك إلى 200 ألف ريال، بعد سنة تأخذ المبلغ وأرباحه، آمن، موثوق، بدون رسوم اشتراك، عوائد سنوية مجزية، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.. وإذا احتجت المبلغ تقدر تسحبه".
وقال الكاتب الاقتصادي، طلعت حافظ، إن الصكوك الجديدة ستشجع ذوي الدخل المنخفض والمتوسط على الادخار، لكونها تبدأ من ألف ريال، ومن دون استقطاع أية رسوم، وهي مزايا لا تتوفر في صكوك البنوك المعروضة التي تتضمن رسوما ومن النادر أن تبدأ من ألف ريال.
وأضاف حافظ الذي كان يتحدث لقناة "الإخبارية" المحلية، أن برنامج الصكوك الجديد سيرفع من مستوى الادخار في المملكة، وهو هدف من أهداف خطة التنمية "رؤية 2030"، سيما أنه يتضمن الكثير من الحوافز والسهولة، حيث يتاح شراء الصكوك عبر الهاتف الجوال.
ووفقاً لبيان رسمي لوزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، "يوفر المنتج الادخاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية (صح) عوائد مجزية، وسيطرح عبر القنوات الرقمية لعدد من المؤسسات المالية، وهي: شركة الأهلي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الإنماء للاستثمار، شركة الأول للاستثمار، شركة الراجحي المالية".
ومن المقرر أن تبدأ فترة الاشتراك في أول إصدار من منتج "صح" المشتق من الحروف الأولى لعبارة (صكوك حكومية)، في شهر فبراير 2024، حيث سيطرح في اليوم الرابع من الشهر وحتى اليوم السادس منه.