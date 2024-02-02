السعودية تطلق أكبر برنامج ادخار لمنخفضي ومتوسطي الدخل

تفتح السعودية، يوم الأحد المقبل، باب التسجيل على صكوك حكومية تتيح لمواطني المملكة من الجنسين، ادخار مبالغ مالية كل شهر، بدءاً من ألف ريال مقابل حصولهم على عوائد، في أكبر برنامج للادخار يستهدف منخفضي ومتوسطي الدخل في البلاد.

ويتيح البرنامج الحكومي الذي يستهدف تشجيع جميع مواطني المملكة على الادخار بدلاً من اللجوء الشائع للقروض، لكل مواطن سعودي أتم 18 عاماً، شراء صكوك قيمة الواحد منها ألف ريال، على أن يسترد قيمة كل صك مع أرباحه التي تضمنها الحكومة.

ويحق لكل سعودي شراء حتى 200 صك، أي بقيمة 200 ألف ريال، كون الصكوك من دون استقطاع أي رسوم، ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فيما تختلف أرباح الصكوك في كل طرح شهري، حيث يتاح شراء الصكوك في كل شهر.

وقال الاقتصادي السعودي، برجس حمود البرجس، حاثاً مواطنيه على الاستفادة من برنامج صح: "إذا توفر من راتبك مبلغ بسيط شهريا، وتتركه في حسابك الجاري في البنك، البنك يستثمره ويأخذ أرباحه، عشان كذا البنك يحبك، الآن تقدر أنت تضعه في ادخار شهري في صكوك حكومية وتأخذ الأرباح".

وأضاف البرجس عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "أمس وزارة المالية أطلقت أول منتج ادخاري، مخصص للأفراد ومدعوم من الحكومة اسمه #صح قيمة الصك 1000 ريال وتقدر تشترك إلى 200 ألف ريال، بعد سنة تأخذ المبلغ وأرباحه، آمن، موثوق، بدون رسوم اشتراك، عوائد سنوية مجزية، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.. وإذا احتجت المبلغ تقدر تسحبه".