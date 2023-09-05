الإمارات تعلن استثمار 4,5 مليار دولار في الطاقة النظيفة بأفريقيا

ويشارك قادة دول وحكومات ومسؤولون في القطاع إلى جانب آلاف الحاضرين في قمة نيروبي، حيث تعمل أفريقيا على تعزيز إمكاناتها كقوة للطاقة النظيفة.

وسَيلي قمة المناخ الأفريقية مؤتمر الأطراف (كوب 28) في وقت لاحق من هذا العام في دبي، والذي يتوقّع أن يشهد أجندات متنافسة لمستقبل الطاقة في العالم.

وحذّر الجابر، وهو أيضًا وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، من أنه "إذا خسرت أفريقيا، سنخسر جميعًا".

وأعلن أن الاستثمارات تهدف إلى "إنتاج 15غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول العام 2030".