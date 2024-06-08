الأمم المتحدة: نسبة البطالة في غزة تناهز 80%

وأوضحت منظمة العمل الدولية في بيان، أنه منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر "وصل معدل البطالة في قطاع غزة إلى نسبة مذهلة بلغت 79,1 %"، مضيفة أن معدل البطالة في الضفة الغربية المحتلة وصل إلى 32 %.

ولفتت إلى أن متوسط معدل البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة مجتمعين بلغ 50,8 %، مبينة أن هذه الأرقام "لا تأخذ في الحسبان أولئك الذين تركوا القوى العاملة لأن فرص العمل لم تعد متاحة لهم".

وتابعت "بالتالي فإن العدد الفعلي لأولئك الذين فقدوا وظائفهم أعلى مما تشير إليه أرقام البطالة"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأكدت منظمة العمل الدولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة 83,5 % في قطاع غزة وبنسبة 22,7 % في الضفة الغربية خلال الأشهر الثمانية الماضية.

ويمثّل اقتصاد غزة حاليًا 4,1% من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني، انخفاضًا من 16,7% قبل الحرب.