أمريكا.. زيادة "غير متوقعة" لفرص العمل تُنبئ برفع جديد لأسعار الفائدة

زادت فرص العمل في الولايات المتحدة على غير المتوقع، في شهر أغسطس/آب الماضي، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقالت وزارة العمل، في مسحها الشهري عن فرص العمل ومعدل دوران العمالة، اليوم الثلاثاء، إن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، قفزت 690 ألفا إلى 9.610 مليون في اليوم الأخير من شهر أغسطس/آب الماضي.

وعُدلت بيانات شهر يوليو/تموز الماضي، بالرفع لتُظهر وجود 8.920 مليون فرصة عمل بدلا من 8.827 مليون في القراءة السابقة.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا وجود 8.800 مليون فرصة عمل في شهر أغسطس/آب الماضي.