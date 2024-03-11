وصلت مستويات غير مسبوقة.. لماذا ترتفع أسعار الذهب؟

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً إلى مستويات غير مسبوقة مؤخراً، وذلك بتأثير الأزمات السياسية العالمية، ويتوقع خبراء استمرار المسار التصاعدي جراء ترقب خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقبل بدء العطلة الأسبوعية لأسواق المال، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2168.28 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:57 بتوقيت غرينتش، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2175.50 دولارا.

ووصل سعر الذهب إلى مستوى غير مسبوق عند 2170.99 دولارا في وقت سابق من نفس اليوم، وارتفع بنسبة تزيد عن 4.1% ليكون في طريقه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقل موقع "الحرة" عن خبراء أن المسار التصاعدي سيستمر، وقال الخبير والمحلل الاقتصادي عامر الشوبكي إن "ارتفاع التوترات الجيوسياسة، والمخاطر المتزايدة جراء الحرب على أوكرانيا أو الحرب في الشرق الأوسط، يدفع المستثمرين إلى اللجوء للسلع الآمنة مثل الذهب".