الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة

تراجع الذهب قليلاً، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية فيما يترقب المستثمرون تعليقات مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد عن مسار أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2050.35 دولار للأوقية بحلول الساعة 0201 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 2054.10 دولار.

وقفز مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في 10 أيام مما جعل السبائك أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات لتحوم قرب مستويات 4%.

ويتوقع أن يعلن المركزي الأمريكي في نهاية اجتماعه يومي 30 و31 يناير/ كانون الثان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ويراهن متعاملون على 6 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة هذا العام، ويتوقعون أن تجري أول عملية خفض في شهر مارس/ أذار.

ويزيد انخفاض أسعار الفائدة من الإقبال على شراء السبائك التي لا تدر عائداً.

ومن المقرر أن يتحدث مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع ومن بينهم كريستوفر والر عضو مجلس محافظي البنك المركزي والذي سيلقي كلمة حول التوقعات الاقتصادية أمام "معهد بروكينجز" الساعة 1600 بتوقيت جرينيتش.

وفي أماكن أخرى، هدأ مسؤولو البنك المركزي الأوروبي من توقعات الأسواق بإجراء تخفيضات سريعة لأسعار الفائدة هذا العام.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.15 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتينيوم 0.4% إلى 911.59 دولار، وهبط البلاديوم 0.3% إلى 968.96 دولار.