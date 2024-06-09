تفاديًا لإجراءات تستهدف الصين.. فولفو تنتقل إلى بلجيكا

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادر مطلعة في الشركة إن فولفو، التي تملك شركة جيلي الصينية أغلبية أسهمها، تدرس وقف مبيعات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين والموجهة إلى أوروبا إذا فُرِضَت الرسوم الجمركية.

ومع ذلك أضاف التقرير أن نقل إنتاج طرازي فولفو إي.إكس 30 وإي.إكس 90 من الصين إلى بلجيكا من المتوقع أن يغني الشركة عن وقف المبيعات، وأن الشركة تصر على أن وقف مبيعات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين لم يعد محل بحث.

وقالت الصحيفة إن تصنيع بعض طرازات فولفو التي تصدّر إلى بريطانيا يمكن أيضًا نقله إلى بلجيكا.

ولم ترد فولفو بعد على طلب من "رويترز" للتعليق خارج ساعات العمل.