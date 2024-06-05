لليوم السادس.. تراجع النفط وسط زيادة كبيرة بالمخزونات الأمريكية‎

واصلت أسعار النفط خسائرها في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهر تقرير زيادة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، مما يزيد من المخاوف بشأن نمو الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 77.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 0005 بتوقيت جرينتش، وفق "رويترز".

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتاً، أو 0.3%، إلى 73.07 دولار للبرميل.

وانخفض كلا العقدين نحو دولار في جلسة، الثلاثاء، وقرابة 3 دولارات للبرميل، الاثنين، تحت ضغط من إعلان تحالف "أوبك+" خططا لزيادة الإمدادات اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول رغم المؤشرات الأخيرة على ضعف نمو الطلب.

وذكرت مصادر نقلاً عن "معهد البترول الأمريكي" أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.

وعادة ما يكون ارتفاع المخزونات علامة على تجاوز الإمدادات للطلب.

وأظهرت أرقام المعهد ارتفاع مخزونات الخام بأكثر من 4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو/ أيار، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.3 مليون برميل في استطلاع أجرته "رويترز".

وارتفعت مخزونات البنزين أكثر من 4 ملايين برميل، وهو ما يزيد كثيراً عن الزيادة البالغة مليوني برميل التي توقعها المحللون.

وستنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية اليوم الأربعاء الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.