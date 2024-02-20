دول مجموعة السبع تبحث أزمة الملاحة في البحر الأحمر

ذكرت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، إن دول مجموعة السبع ستعقد مؤتمراً افتراضياً لبحث أزمة البحر الأحمر في ظل الهجمات المتكررة من ميليشيا الحوثي على سفن الشحن والتجارة.

وقالت وزارة النقل اليابانية إن وزراء النقل في دول مجموعة السبع سيعقدون المؤتمر عبر الإنترنت الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، الثلاثاء، لبحث أزمة البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة البحرية.

وأضافت الوزارة أن الاتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية ومنتدى النقل الدولي ستنضم إلى ممثلين من المجموعة لتبادل المعلومات ومناقشة بيان مشترك محتمل.

وتضم مجموعة السبع إلى جانب اليابان الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا.