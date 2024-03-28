وسط غضب شعبي .. تحذيرات في العراق من تداعيات رفع أسعار الوقود

حذرت أطراف عراقية مختلفة من تداعيات قرار رفع أسعار البنزين بشقيه المحسن والممتاز (السوبر)، وسط غضب شعبي تجاه القرار، ومطالبات بالعدول عنه وعدم تنفيذه.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، رفع أسعار وقود السيارات بنسبة تصل إلى 30% للبنزين المحسن، وبنسبة 25% لنوعية الممتاز؛ مما أثار غضب العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكد مختصون أن هذا القرار ستكون له تبعات سلبية على الوضع المعيشي على مختلف شرائح المجتمع.

وقال الناشط المجتمعي سلام الحسيني، في تغريدة له: "أجد من الضروري جدًا التذكير بكل قرارات حكومة الكاظمي ومقارنتها مع قرارات حكومة السوداني ففي ذلك منفعة، فبعدما كان مرتفعًا في حكومات الإطار السابقة بسعر 950 دينارا، خفضت حكومة الكاظمي ما بعد تشرين تسعيرة البنزين المحسن إلى 650 دينارا بتاريخ 16-11-2020".