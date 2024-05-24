نورنيكل الروسية تعتزم بناء مصفاة فلزات البلاتين في البحرين

قال مصدر، الخميس، إن شركة المعادن الروسية العملاقة نورنيكل تخطط لمشروع مشترك لبناء مصفاة لمجموعة الفلزات البلاتينية في البحرين، وفق "رويترز".

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في مقابلة تلفزيونية، إن "نورنيكل" تعتزم بناء "مصنع لإنتاج البلاتين" في البحرين.

و"نورنيكل" هي أكبر منتج للبلاديوم في العالم ومنتج هام للبلاتين، إذ تنتج 41% و12% من إنتاجهما عالمياً على الترتيب.

ويستخدم كلا المعدنين بشكل رئيسي في أنظمة عوادم السيارات لتحييد انبعاثات المحرك الضارة، ويستخدم البلاتين أيضاً في المجوهرات.

ولم يوضح المصدر الإطار الزمني للمشروع أو الطاقة الإنتاجية للمصفاة.