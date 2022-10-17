بميزات فريدة.. السعودية تبدأ بإصدار تأشيرات دخول مجانية لمشجعي مونديال قطر‎‎

وبات بإمكان مشجعي كرة القدم المسلمين الذين يعتزمون حضور مباريات من المونديال في قطر، الشهر المقبل، القدوم إلى المملكة التي تسمح لهم أيضاً بأداء العمرة.

وتسمح تأشيرة الدخول للسعودية لحاملي بطاقة مشجع "هيّا"، بالدخول للمملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بعشرة أيام، والإقامة في المملكة لمدة 60 يوما، ويحق لهم الدخول إلى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة.

كما لا تشترط السعودية على حاملي التأشيرة الدخول المسبق لدولة قطر، لكنها تفرض الحصول على تأمين طبي قبل القدوم للمملكة.

وبجانب السعودية، أقدمت الإمارات ودول مجاورة أخرى لقطر على الإعلان عن منح تأشيرات مماثلة لمشجعي المونديال بهدف استقطابهم خلال تواجدهم في فترة المونديال الذي يستمر لنحو شهر.

وستقيم السعودية خلال فترة المونديال الشهر المقبل، منطقة للجماهير تتسع لأكثر من 20 ألف شخص لكل مباراة، حيث سيتم بث مباريات البطولة.

وسيتزامن مونديال كأس العالم في قطر مع النسخة الثالثة من موسم الرياض الترفيهي الذي ينطلق في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويستمر لنحو أربعة أشهر.

وبات لموسم الرياض شهرة كبيرة خارج السعودية بسبب الفعاليات الكثيرة التي تقام خلال أشهر قابلة للتمديد، والترويج الذي قامت به هيئة الترفيه الحكومية في العديد من مدن العالم ووسائل الإعلام.

وسيضم موسم الرياض الترفيهي الذي يحمل شعار "موسم فوق الخيال"، 15 منطقة ترفيهية هذا العام، تستهدف مختلف الأعمار، بينما يشارك فنانون ونجوم عرب وعالميون في فعالياته.