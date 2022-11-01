فندق "رويال أتلانتس" في دبي يجذب الأنظار بتصميمه ومزاياه
جذب أحدث المنتجعات الفندقية الفاخرة في دبي ويسمى "أتلانتس ذا رويال" Atlantis The Royal أنظار العالم، حيث سلطت وسائل إعلام عالمية الضوء عليه؛ نظرا لما يتميز به من تصميم معماري جميل وخدمات مترفة.
وأعلن المنتجع فتح باب الحجوزات، فيما يتوقع افتتاح المنتجع رسميا في يناير/كانون الثاني 2023.
وانتشرت صور للفندق المذهل، التقطت من جوانب مختلفة لإظهار معالم وجماليات التصميم الذي جاء على نمط لعبة "Jenga"، بحسب وصف صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويقع المنتجع الفندقي في أرخبيل "نخلة جميرا" المؤلف من جزر اصطناعية ويتميز بتصميم لافت، يجعله بارزا حتى بين المباني الضخمة في مدينة دبي.
ويضم 795 غرفة تبدأ أسعارها من 850 دولارا في الليلة، موزعة على 6 أبراج ومرتبة في شكل كتل.
ويضم المنتجع مسبحا يبلغ طوله 90 مترا، إلى جانب "أكبر حوض مائي لقناديل البحر في العالم"، بالإضافة إلى "أكبر مدينة مائية في العالم"، تضمّ 105 ألعاب محطمة بذلك الأرقام القياسية، بحسب ما ورد عبر موقعه الإلكتروني.
وتتضمن مرافق المنتجع كذلك منطقة تزلج على الأمواج تسمى "ويف هاوس"، إضافة إلى "الحوض المائي الأكبر في دبي"، علاوة على منطقة " أطلس فيلاج" التي تضم الدلافين المتحدّرة من منطقة المحيط الهادئ والهندي وأسود البحر الجنوب أفريقية ذات الفرو المميز.
ويقدم الفندق لزواره فرصة ما وصفها بـ "تأمل 65 ألف حيوان بحري عن قرب.
ويقدم الفندق كذلك مجموعة من الأنشطة المشوّقة التي يمكن القيام بها في دبي، لاسيّما غوص السكوبا والغطس، والتجوّل في أنحاء مدينة بوسيدون المغمورة بالمياه خلال تجربة أكواتريك.
وأكد الفندق أن "أشهر المصممين والمهندسين المعماريين والفنانين اشتركوا في تصميم هذه التحفة الفنية الزاهية، فطبعوها بملامح تتخطى الحدود المعروفة وتتمايل في حنايا الخيال".
وإلى جانب اللمسات المترفة من أرقى العلامات التجارية في مقتنيات ومفروشات المنتجع، سيجد الزوار لمسة تكنولوجية عصرية، حيث سيتمكن الضيوف من التحكم في منظم الحرارة والإضاءة والتلفزيون وغيرها من وسائل الراحة في غرفهم عبر هواتفهم المحمولة.
ولا يمكن إغفال منطقة "كلاود 22 "، وهي منطقة تضم 15 "كوخ كابانا" في الطابق 22 من المنتجع، وصفه موقع الفندق بأنه "مكان خاص بالنخبة"، يقدم تجربة تأمل مياه البحر الواسع فيما تسترخي في المسبح مترامي الأطراف المعلّق في السماء.