فندق "رويال أتلانتس" في دبي يجذب الأنظار بتصميمه ومزاياه

جذب أحدث المنتجعات الفندقية الفاخرة في دبي ويسمى "أتلانتس ذا رويال" Atlantis The Royal أنظار العالم، حيث سلطت وسائل إعلام عالمية الضوء عليه؛ نظرا لما يتميز به من تصميم معماري جميل وخدمات مترفة.

وأعلن المنتجع فتح باب الحجوزات، فيما يتوقع افتتاح المنتجع رسميا في يناير/كانون الثاني 2023.

وانتشرت صور للفندق المذهل، التقطت من جوانب مختلفة لإظهار معالم وجماليات التصميم الذي جاء على نمط لعبة "Jenga"، بحسب وصف صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.