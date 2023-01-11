هيئة الطيران المدني الأمريكية تعلن استئناف الرحلات الداخلية

أعلنت هيئة الطيران المدني الأمريكية الأربعاء، أنها ألغت تعليق الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة الذي كان ضروريا في وقت سابق من اليوم بسبب عطل تقني لم يحدد مصدره بعد.

وكتبت الهيئة في تغريدة على تويتر"العمليات المعتادة للحركة الجوية تستأنف تدريجا في كل أنحاء الولايات المتحدة" بعد عطل طرأ على نظام توفير معلومات السلامة لطواقم لطيران، مشيرة إلى "مواصلة التحقيق في سبب المشكلة الأساسية".

وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قد طلبت في وقت سابق اليوم الأربعاء، من شركات الطيران وقف كل رحلات السفر الداخلية حتى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش) حتى يتسنى لها إصلاح عطل فني في النظام.