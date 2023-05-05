اختيار مطاريْ دنقلا وبورتسودان للإجلاء بدلاً من مطار الخرطوم

قررت السلطات المعنية في السودان اختيار مطاري بورتسودان ودنقلا كمطارين بديلين لمطار الخرطوم، لإجلاء العالقين في دول المهجر، بحسب بيان رسمي.

ومنحت سلطات الطيران المدني في السودان شركتي "تاركو" و"بدر" للطيران، الإذن بتسيير 4 رحلات جوية، يومياً، ابتداء من اليوم الجمعة حتى نهاية مايو الجاري، بين بورتسودان وجدة السعودية، لإجلاء عالقين.

وبحسب بيان متداول لشركة "تاركو" للطيران ذكرت الشركة أنها حصلت على موافقة سلطة الطيران المدني وشركة مطارات السودان لتسيير 4 رحلات في اليوم بين بورتسودان وجدة.

وتنتظر الشركة التصديق النهائي من السلطات السعودية لتدشين الرحلات، بحسب مصادر سودانية.