لا يأفل النور فيها أبدًا.. وجهات عالمية تشتهر بظاهرة "شمس منتصف الليل"

يوجد الكثير لاكتشافه والتعرّف عليه حول العالم؛ سواء كانت البراكين والجبال الشاهقة، أو الشواطئ الرملية البكر وغيرها، وتعطي التجارب الفريدة التي تقدمها هذه الأماكن تجربة سفر لا تنسى، ويمتلئ كوكب الأرض بالعديد من المشاهد والظواهر الفريدة، من ضمنها وجود بعض الأماكن في العالم التي لا تغرب فيها الشمس أبداً.

وتعرف هذه الظاهرة بـ"شمس منتصف الليل"، وهي ظاهرة طبيعية تحدث في شمال الدائرة القطبية الشمالية أو جنوب الدائرة القطبية الجنوبية، عندما تظل الشمس مرئية في وقت منتصف الليل المحلي.

وإذا كنت ترغب في مشاهدة ظاهرة شمس منتصف الليل، فيمكن السفر إلى هذه الوجهات:

جزر فارو

تقع في الدنمارك وتعتبر إحدى تلك الوجهات التي لا تغيب فيها الشمس أبداً، وتوفر هذه الجزر منظراً خلاباً لـ"شمس منتصف الليل" خلال فصل الصيف، وذلك بفضل موقعها القريب من الدائرة القطبية الشمالية.