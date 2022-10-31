لا يأفل النور فيها أبدًا.. وجهات عالمية تشتهر بظاهرة "شمس منتصف الليل"
يوجد الكثير لاكتشافه والتعرّف عليه حول العالم؛ سواء كانت البراكين والجبال الشاهقة، أو الشواطئ الرملية البكر وغيرها، وتعطي التجارب الفريدة التي تقدمها هذه الأماكن تجربة سفر لا تنسى، ويمتلئ كوكب الأرض بالعديد من المشاهد والظواهر الفريدة، من ضمنها وجود بعض الأماكن في العالم التي لا تغرب فيها الشمس أبداً.
وتعرف هذه الظاهرة بـ"شمس منتصف الليل"، وهي ظاهرة طبيعية تحدث في شمال الدائرة القطبية الشمالية أو جنوب الدائرة القطبية الجنوبية، عندما تظل الشمس مرئية في وقت منتصف الليل المحلي.
وإذا كنت ترغب في مشاهدة ظاهرة شمس منتصف الليل، فيمكن السفر إلى هذه الوجهات:
جزر فارو
تقع في الدنمارك وتعتبر إحدى تلك الوجهات التي لا تغيب فيها الشمس أبداً، وتوفر هذه الجزر منظراً خلاباً لـ"شمس منتصف الليل" خلال فصل الصيف، وذلك بفضل موقعها القريب من الدائرة القطبية الشمالية.
ريكيافيك وجزيرة جريمسي
تتمتع أيسلندا بالعديد من المناظر الخلابة، وتعد ظاهرة شمس منتصف الليل واحدة من هذه المشاهد الرائعة، ففي الصيف، تتميز أيسلندا بسمائها الصافية، وهو ما يجعل مشاهدة الشمس أسهل في الليل، خاصة في شهر يونيو، ويمكن مشاهدة هذه الظاهرة في عدة وجهات في أيسلندا، مثل مدينة ريكيافيك و جزيرة جريمسي.
جزر سفالبارد
تُعرف النرويج بـ"أرض شمس منتصف الليل"، حيث تشهد سطوعاً مستمراً للشمس في الفترة من مايو حتى أواخر يوليو في العديد من الأماكن في جميع أنحاء البلاد، وخاصة جزر سفالبارد، خلال بعض أشهر الشتاء أيضاً، حيث لا ترى ضوء الشمس على الإطلاق، بغض النظر عن الوقت من اليوم.
يوكون ونونافوت
يقع إقليم نونافوت بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية، لذا ليس من المستغرب أن تشهد المنطقة شهرين مستمرين من ضوء الشمس، وتشهد الوجهة أيضاً ظلاماً مستمراً لمدة شهر، ويعد إقليم يوكون في كندا أيضاً وجهة أخرى لمشاهدة ظاهرة شمس منتصف الليل.
سان بطرسبرغ
تعتبر روسيا أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، لذا لا عجب أن يقع جزء منها بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية، بحيث يمكنك رؤية ظاهرة شمس منتصف الليل، وتعتبر مدينة سان بطرسبرغ من الأماكن التي يمكن زيارتها في فصل الصيف، حيث تظهر أشعة الشمس وسط الأفق الهادئ الذي ينير المدينة في وهج دافئ ومريح.
نوك
تعد نوك عاصمة غرينلاند وأكبر مدنها، وتشتهر بالأنهار الجليدية، وبسبب قربها من القطب الشمالي، فإنها تعتبر وجهة شهيرة لمشاهدة ظاهرة شمس الليل، خاصة خلال ذروة الصيف.