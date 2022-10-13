"بالي" ليست الوحيدة.. تعرّف إلى أكثر جزر إندونيسيا جذبًا للسياح
يعتبر الأرخبيل الإندونيسي هو الأكبر في جنوب شرق آسيا، ويضم 17504 جزر مذهلة، ويتميز أيضاً بالشواطئ الرائعة والثقافة الغنية والمأكولات اللذيذة والمناخ الجميل والبراكين؛ ما يجعله وجهة جذابة للسياح.
وفيما يأتي قائمة بأفضل الجزر الإندونيسية التي تعطي لمحة عن مناطق الجذب الساحرة في البلاد:
جزيرة بالي
تعد بالي واحدة من أكثر وجهات السفر سحراً، وهي موطن للغابات المتنوعة والمناظر الطبيعية الجميلة والشواطئ الرائعة والثقافة الغنية التي تشكل جزءاً من هويتها، كما تتميز بالمناظر الخلابة والبراكين، ويمكن للزوار تجربة فلسفة "تري هيتا كارانا"، وهي فلسفة تقليدية للحياة في هذه الجزيرة، وتعني الانسجام بين الإنسان والمعتقد والطبيعة.
جزر بانجكي بيليتونج
تتميز هذه الجزر بالشواطئ الرملية الساحرة والتكوينات الصخرية من الجرانيت، ويمكن للزوار الاستمتاع بحمامات الشمس على الشواطئ الرائعة والأسماك الملونة، كما يمكن الاستمتاع بالهندسة المعمارية والمنارات القديمة، والمباني التي تعكس فترة الاستعمار الهولندي في القرن التاسع عشر.
جزر جيلي
هي أرخبيل مكون من ثلاث جزر صغيرة قبالة الساحل الشمالي الغربي لإندونيسيا، وتُعرف جزر جيلي بأنها "جنة الغواصين"، وهي وجهة مثالية أيضاً للباحثين عن ملاذ رومانسي، واكتسبت هذه الجزر شهرة كبيرة بين السياح في جميع أنحاء العالم، وهي واحدة من أفضل مواقع الغوص وركوب الأمواج والاسترخاء.
جزيرة باندا
هي مجموعة مكونة من عشر جزر بركانية صغيرة في بحر "باندا" في مقاطعة مالوكو في إندونيسيا، وتعتبر هذه الجزيرة واحدة من الجزر الرائعة التي يُنصح بزيارتها، وكانت الجزيرة تأثرت بثقافات الهولنديين والبرتغاليين والبريطانيين الذين هيمنوا عليها لسنوات.
وتشتهر جزيرة باندا بالتوابل، وخاصة جوزة الطيب، ويمكن للزوار تجربة المشي لمسافات طويلة في منطقة "جونونج أبي"، والتي تعتبر أعلى قمة في إندونيسيا، كما يمكن تجربة الرياضات المائية المختلفة، مثل: ركوب الأمواج، والغطس، والغوص.
جزيرة أوبود
تشتهر "أوبود" بالحرف التقليدية والرقص، وهي المركز الثقافي في بالي، وكانت موطناً للعائلات الملكية فيها، وتحيط بالجزيرة حقول الأرز والغابات المطيرة وتتميز بمناظر طبيعية رائعة وجبال شاهقة ومزارات ومعابد عديدة، وهي من أفضل الأماكن في إندونيسيا التي يُنصح بزيارتها.