"بالي" ليست الوحيدة.. تعرّف إلى أكثر جزر إندونيسيا جذبًا للسياح

جزيرة باندا

هي مجموعة مكونة من عشر جزر بركانية صغيرة في بحر "باندا" في مقاطعة مالوكو في إندونيسيا، وتعتبر هذه الجزيرة واحدة من الجزر الرائعة التي يُنصح بزيارتها، وكانت الجزيرة تأثرت بثقافات الهولنديين والبرتغاليين والبريطانيين الذين هيمنوا عليها لسنوات.

وتشتهر جزيرة باندا بالتوابل، وخاصة جوزة الطيب، ويمكن للزوار تجربة المشي لمسافات طويلة في منطقة "جونونج أبي"، والتي تعتبر أعلى قمة في إندونيسيا، كما يمكن تجربة الرياضات المائية المختلفة، مثل: ركوب الأمواج، والغطس، والغوص.