الحكومة المصرية ترد على أنباء بيع "مصر للطيران"

وأضاف حلمي، في بيان الأربعاء، أن "تلك الشائعات تهدف إلى إثارة الجدل، خاصة في ضوء ما تشهده الشركة الوطنية من نجاحات وإنجازات خلال الفترة الحالية".

وأشار إلى أن "معدلات التشغيل تسير في طريقها نحو النمو، كما تواصل الشركة مسيرتها في النهوض بسواعد أبنائها المخلصين والحفاظ على العاملين انطلاقاً من دورها الوطني والمجتمعي".