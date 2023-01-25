الحكومة المصرية ترد على أنباء بيع "مصر للطيران"
شهدت الأيام الماضية حالة جدل واسعة بعد تداول أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُشير إلى أن الحكومة المصرية تعتزم بيع الشركة الوطنية "مصر للطيران".
وردّ وزير الطيران المدني في مصر، الفريق محمد عباس حلمي، على ذلك بأنها "شائعات ليس لها أساس من الصحة".
وأضاف حلمي، في بيان الأربعاء، أن "تلك الشائعات تهدف إلى إثارة الجدل، خاصة في ضوء ما تشهده الشركة الوطنية من نجاحات وإنجازات خلال الفترة الحالية".
وأشار إلى أن "معدلات التشغيل تسير في طريقها نحو النمو، كما تواصل الشركة مسيرتها في النهوض بسواعد أبنائها المخلصين والحفاظ على العاملين انطلاقاً من دورها الوطني والمجتمعي".
وأهاب وزير الطيران المدني في مصر بجميع العاملين في مختلف مواقع العمل بقطاع الطيران بـ"عدم الالتفات لمثل هذه الشائعات التي لا أساس لها من الصحة".
مشيرًا إلى أنه "يتم ترويجها بهدف التأثير على مواصلة أعمال شركة مصر للطيران، وهز صورتها كناقل وطني".