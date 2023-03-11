للاسترخاء والعمل عن بعد.. هذه أفضل الوجهات في 2023
تزايد في الآونة الأخيرة اتجاه "Workcation" الذي يجمع بين سمات العمل والإجازة في وقت واحد، ويعد هذا المفهوم من أكبر اتجاهات السفر لعام 2023.
ومع زيادة عدد الموظفين القادرين على العمل عن بعد أكثر من أي وقت مضى، يستمر هذا الاتجاه في النمو، وفيما يلي أفضل الوجهات للاستمتاع والعمل عن بعد هذا العام:
المكسيك
تعد المكسيك واحدة من أفضل الوجهات في أمريكا الشمالية المناسبة للعمل والاسترخاء سويًا، وهي مكان رائع للذهاب إليه، ولعل ما يميز المكسيك أنها تشترك في نفس المناطق الزمنية مع العديد من الدول، لذلك لا داعي للقلق بشأن فارق التوقيت عند العمل عن بعد، ويمكن أيضًا العثور على سرعات WiFi سريعة في جميع أنحاء البلاد لإنجاز العمل.
وتعد المكسيك الوجهة المثالية للعمل، سواء أكان الشخص يحب استكشاف المدن النابضة بالحياة أو الاسترخاء على الشاطئ.
كوستاريكا
تعد كوستاريكا واحدة من الوجهات الرائعة للذهاب إليها للعمل عن بعد والاستجمام، وتقع هذه الدولة في المنطقة الزمنية المركزية، وهي ملائمة لعمال أمريكا الشمالية على وجه الخصوص، كما أنها مكان شهير للعمال عن بُعد والرحالة الذين يملكون تأشيرة العمل عن بعد "Digital Nomads"، لذلك يمكن العثور بسهولة على أماكن إقامة مزودة بخدمة WiFi ومساحات عمل جيدة، وعند الانتهاء من العمل، يمكن قضاء بعض الوقت في ركوب الأمواج على الشاطئ، أو استكشاف أدغال كوستاريكا، ومشاهدة التنوع البيولوجي.
البرتغال
تعد البرتغال أفضل وجهة لقضاء إجازة عمل عن بُعد في أوروبا، وعلى عكس معظم دول أوروبا، تتقدم البرتغال 5 ساعات فقط عن المنطقة الزمنية الشرقية، وبالرغم من أن العمال يحتاجون للعمل إلى ساعات متأخرة عن المعتاد، إلا أن هناك متسعًا من الوقت للتنزه في الصباح والخروج لتناول العشاء، ويمكن الاستمتاع بالمدن الجميلة، مثل: لشبونة، وبورتو، والشواطئ الهادئة، كما تتميز البرتغال بأنها دولة ميسورة التكلفة مقارنة ببقية دول أوروبا.
الإكوادور
تعد الإكوادور واحدة من أفضل الوجهات للعمل عن بعد في أمريكا الجنوبية، وتمتلك العديد من المدن النابضة بالحياة، والغابات الإستوائية، والشواطئ الهادئة للاستمتاع بها، بالإضافة لذلك، تقع الإكوادور في المنطقة الزمنية الشرقية، ما يسهل على العمال إنجاز أعمالهم، وتستخدم الإكوادور أيضًا الدولار الأمريكي، وهو أمر مناسب للمسافرين الأمريكيين، إلا أن الأسعار أرخص بكثير.
تايلاند
تعد تايلاند وجهة عمل رائعة، كما يمكن العثور بسهولة على شبكة WiFi سريعة، لذا يمكن البقاء على اتصال بالعمل خلال الإجازة، ويمكن الاستمتاع بالاسترخاء على الشاطئ في تايلاند، وثقافة بانكوك الصاخبة، وتجربة الأطعمة المميزة، والاستمتاع بالمناظر الريفية الهادئة، بالإضافة إلى أنها وجهة ميسورة التكلفة.
جزيرة كوراساو
تعد كوراساو خيارًا رائعًا للعمل في منطقة البحر الكاريبي، وتشتهر هذه الجزيرة بسرعات WiFi فائقة، بالإضافة إلى وجود الكثير من الأماكن لاستكشافها في هذه الجزيرة عند الانتهاء من العمل مثل الشواطئ المخفية، والشعاب المرجانية المذهلة، وتجربة أنشطة الغطس والغوص.