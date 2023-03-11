للاسترخاء والعمل عن بعد.. هذه أفضل الوجهات في 2023

تزايد في الآونة الأخيرة اتجاه "Workcation" الذي يجمع بين سمات العمل والإجازة في وقت واحد، ويعد هذا المفهوم من أكبر اتجاهات السفر لعام 2023.

ومع زيادة عدد الموظفين القادرين على العمل عن بعد أكثر من أي وقت مضى، يستمر هذا الاتجاه في النمو، وفيما يلي أفضل الوجهات للاستمتاع والعمل عن بعد هذا العام:

المكسيك