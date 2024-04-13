تجنبا لمجال إيران الجوي.."كوانتاس" الأسترالية تحول مسار رحلاتها

قال متحدث باسم شركة الطيران الاسترالية "كانتاس"، السبت، إنه تم تحويل مسار رحلات الشركة للمسافات البعيدة بين مدينتي بيرث ولندن، وذلك لتجنب استخدام مجال إيران الجوي وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث لـ"فرانس برس"، إن "كانتاس ستقوم بتعديل مسار رحلات بشكل مؤقت بسبب الوضع في أجزاء من الشرق الأوسط، سنتواصل مع زبائننا بشكل مباشر إذا طرأ أي تغيير على حجوزاتهم".

وتستغرق الرحلة دون توقف من بيرث إلى لندن عادة 17 ساعة ونصف الساعة. لكن الطائرة الآن ستتوقف في سنغافورة للتزود بالوقود الذي يكفيها لنقل الركاب عبر طريق بديل، وستبقى رحلة العودة من لندن إلى بيرث، دون توقف على مسار معدّل بسبب الرياح، ولن تتأثر الرحلات الأخرى.

وتنضم "كانتاس" بذلك إلى شركات طيران أخرى من بينها "لوفتهانزا" وفرعها النمسوي "أوستريان إيرلاينز"، في تحويل مسار رحلاتها لتجنب استخدام المجال الجوي الإيراني.