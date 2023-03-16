"حلم الصحراء".. السعودية تعلن عن أول قطار سياحي فاخر في الشرق الأوسط
أعلنت المملكة العربية السعودية عن تدشين مشروع نقل فاخر، سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الإيطالية المتخصصة في هذا الجانب.
وكشفت الخطوط الحديدية السعودية "سار"، مؤخرًا، عن إطلاق مشروع لإنشاء أول قطار سياحي فاخر من نوعه في الشرق الأوسط، سيشق عباب الصحراء، يحمل اسم "حلم الصحراء".
ووقعت الهيئة الحكومية ومجموعة "أرسينال" الإيطالية مذكرة تفاهم لإطلاق القطار السياحي الفاخر في المملكة، "للمساهمة في إثراء القطاع السياحي، وتوفير خيارات سفر جديدة لمختلف شرائح العملاء".
وبحسب ما ذكرته الهيئة، سيتيح المشروع الجديد الفرصة لزوار المملكة وساكنيها اكتشاف المزيد من مناطق الجذب السياحي التي تتمتع بها السعودية.
وذكرت الخطوط الحديدية السعودية أن "المجموعة الإيطالية ستعمل على تصنيع عربات القطار، وتوفير التكنولوجيا، وخدمات الضيافة، والتسويق للمشروع".
من جهته، قال خالد المالك الرئيس التنفيذي للهيئة معلقًا على المشروع: "خدمة جديدة ونوعية نطلقها، قريبًا، في المملكة ممثلة في (القطار السياحي الفاخر) بالتعاون مع مجموعة أرسنال الإيطالية".
وأكد أنها "الخدمة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط التي سنثري من خلالها تجربة عملائنا، وندعم المستهدفات السياحية والثقافية كجزء من التزامنا بمستهدفات #رؤية_ السعودية_2030".