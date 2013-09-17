5.3 مليار دولار إيرادات السياحة المصرية

القاهرة – (خاص) من محمد عز الدين

كشفت الإحصاءات النهائية لوزارة السياحة أن إيرادات القطاع خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس من العام الحالي حققت 5.308 مليار دولار، مقابل 6.055 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة تراجع بلغت %12.3، بينما سجلت أعداد الوفود السياحية تراجعاً طفيفاً بواقع %0.6 لتسجل 7.26 مليون وافد تقريباً مقابل 7.29 مليون وافد خلال الفترة نفسها للعام الماضي.

وأرجع مصدر مسؤول بوزارة السياحة في مصر، التراجع فى إيرادات القطاع خلال أول 8 شهور من العام الحالي رغم استقرار أعداد الوفود السياحية إلى انخفاض متوسط إنفاق السائحين، موضحاً أن الوزارة قدرت متوسط إنفاق السائح بنحو 67 دولاراً فى الليلة بدلاً من 72.2 و76.2 دولار خلال الفترة نفسها من 2011 و2012.

وتراجعت أعداد الليالي السياحية للوافدين فى الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس من العام الحالي إلى 7.9 مليون ليلة سياحية بدلاً من 8.3 مليون ليلة خلال الفترة نفسها من 2012 بنسبة تراجع %5.5.

وأوضح المصدر أن مؤشرات القطاع فى آب/أغسطس الماضي أطاحت بآمال عودة مؤشرات السياحة إلى معدلات عام 2010، مشيراً إلى أن الشهور الـ 6 الأولى من العام الحالي شهدت تعافياً ملحوظاً فى مؤشرات القطاع، إذ ارتفعت أعداد الوفود السياحية حتى نهاية يونيو الماضي إلى 5.9 مليون سائح بزيادة %13، كما ارتفعت أعداد الليالي السياحية إلى 6.5 مليون ليلة بزيادة %7.6 على الفترة نفسها من العام الماضي.

وانعكست الاضطرابات السياسية والأمنية التى شهدتها مصر خلال آب/أغسطس الماضي بسبب إحتجاجات الإخوان والتنظيمات الإرهابية الموالية للرئيس المخلوع محمد مرسي، على إيرادات القطاع في هذا الشهر، وكذلك التحذيرات التى أطلقتها عدة دول بشأن سفر مواطنيها إلى مصر، حيث تراجعت إلى حدود 490.5 مليون دولار فقط، نظير 865.5 مليون دولار إيرادات القطاع خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة تراجع %43.3 في الشهر الذي شهد إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال.

وسجلت أعداد الوفود السياحية في آب/أغسطس الماضي أدنى معدلاتها منذ سنوات، ووصلت إلى 564.517 ألف سائح فقط، مقابل 1.038 مليون سائح لعام 2012 بنسبة تراجع %45.6، كما تراجعت أعداد الليالي السياحية لتلك الوفود خلال الشهر إلى 732 ألف ليلة سياحية نظير 1.2 مليون ليلة خلال فترة المقارنة، وبنسبة تراجع %38.9.