الخطوط القطرية تتراجع عن شراء حصة في شركة طيران أمريكية

قالت الخطوط الجوية القطرية، في بيان، إن الشركة لن تمضي قدمًا في استثمارها المالي المقترح في “أمريكان ايرلاينز”، ملغيةً بذلك قرارًا سابقًا بتكوين حصة تصل إلى 4.75 بالمئة في نظيرتها الأمريكية.

وقالت شركة الطيران المملوكة لحكومة قطر إن المزيد من المراجعة للاستثمار المالي المقترح مع الأخذ في الاعتبار الإفصاح العام الأخير من “أمريكان ايرلاينز” أظهر أن الاستثمار لم يعد يفي بالأهداف.

وأضافت أنها ستواصل البحث عن فرص استثمار بديلة في الولايات المتحدة وأنحاء أخرى تفي بالأهداف.

وقوبل مقترح الخطوط القطرية لشراء حصة في أمريكان إيرلاينز بشكوك من منتقدين في الوقت الذي تعاني فيه الناقلة القطرية من تداعيات أسوأ أزمة دبلوماسية في المنطقة خلال سنوات بالإضافة إلى خلاف حول حقوق الطيران مع ثلاث دول خليجية.

في الوقت ذاته، تتهم شركات الطيران الأمريكية العتيقة منذ سنوات الناقلات الخليجية المنافسة، ومن بينها الخطوط القطرية، بتلقي دعم حكومي غير عادل بمليارات الدولارات وهو ما تنفيه شركات الطيران الخليجية.

وحينما تواترت الأنباء حول نوايا قطر، انتقدت أمريكان إيرلاينز الخطوة متهمة الناقلة القطرية بتلقي دعم حكومي “غير قانوني”.

وفي استجابتها على الاستثمار المقترح، قالت أمريكان إيرلاينز إنها ألغت اتفاقية المشاركة في الرمز مع الخطوط القطرية.

لكن أمريكان ايرلاينز قالت اليوم إنها تحترم قرار الخطوط القطرية بعدم المضي قدما في استثمارها المقترح.

ومارست أمريكان ايرلاينز مع منافسيها في الولايات المتحدة دلتا إيرلاينز ويونايتد ايرلاينز ضغوطا على الحكومة الأمريكية لتقليص رحلات الخطوط القطرية وخطوط أخرى إلى الولايات المتحدة.