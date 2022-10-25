الكويت تمنع دخول الأغذية مع المسافرين من 3 دول عربية بسبب الكوليرا

قررت السلطات الكويتية، منع دخول الأغذية للاستخدام الشخصي مع المسافرين القادمين إلى البلاد، من العراق وسوريا ولبنان، وفقا لصحيفة "القبس" المحلية.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن "وزارة الصحة خاطبت الأجهزة العاملة في مطار الكويت الدولي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول الأغذية للاستخدام الشخصي، مع المسافرين القادمين من 3 دول هي العراق وسوريا ولبنان".

وأضافت المصادر أن "السلطات الصحية دعت إلى ضرورة الالتزام بالتوصيات الخاصة بمرض الكوليرا في الدول الموبوءة، في ظل تفشيها في بعض الدول المجاورة".

وقالت "اليونيسيف" في بيان لها أصدرته أمس الإثنين، إن "الوتيرة المقلقة لتفشي الكوليرا في سوريا ولبنان وخطر انتشارها إلى بلدان أخرى في المنطقة تتطلب اتخاذ إجراءات فورية".

وأضاف البيان: "خلّف الوباء الحاد في سوريا أكثر من 20 ألف حالة مشتبه بها، تعاني الإسهال المائي الحاد، و75 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا منذ بدايته".

وتابع: "وفي لبنان، وصلت حالات الكوليرا المؤكدة إلى 448 حالة في أسبوعين فقط، و10 وفيات مرتبطة بها".

أما في العراق، أعلنت وزارة الصحة، نهاية آب/ أغسطس الماضي، تسجيل 29 إصابة جديدة بمرض الكوليرا بينها حالة وفاة واحدة.