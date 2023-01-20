الكشف عن أقوى المدن السياحية في العالم
توجت العاصمة الفرنسية "باريس" كأقوى مدينة سياحية في العالم، وفقًا لتقرير جديد صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة.
وحلل المجلس بيانات السياحة والمسافرين في العام 2022 مع الأخذ في الاعتبار مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف وعادات الإنفاق من جانب المسافرين.
وتوصل التقرير إلى أن السفر والسياحة أسهما بنحو 36 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا في العام 2022.
وجاءت بكين في المركز الثاني في القائمة، حيث تسهم بكين في قطاع السفر والسياحة بقيمة تقارب 33 مليار دولار، ولكن من المتوقع أن تتجاوز بكين باريس بحلول عام 2032، بمساهمات تصل إلى 77 مليار دولار في 10 سنوات.
واحتلت مدينة أورلاندو المرتبة الثالثة في القائمة بقيمة تزيد عن 31 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من 20٪ من اقتصاد المدينة، كما جاءت مدينة شنغهاي الصينية في المرتبة الرابعة، بقيمة 30 مليار دولار ومن المتوقع أن تتضاعف هذه القيمة إلى ما يقرب من 71 مليار دولار بحلول عام 2032.
بالإضافة لذلك، احتلت مدينة لاس فيجاس المرتبة الخامسة بقيمة 23 مليار دولار تقريبًا، وهو ما يمثل 16.3٪ من اقتصاد المدينة.
وجاءت نيويورك في المرتبة السادسة تليها طوكيو ثم مكسيكو سيتي ولندن في المرتبة التاسعة ثم مدينة غوانزو الصينية في المرتبة العاشرة.
ومع ذلك، تعد العاصمة البولندية وارسو من بين المدن الأخرى خارج المراكز العشرة الأولى التي تظهر نموًا كبيرًا كوجهة نامية، حيث شهدت زيادة بنسبة 14.4 % في مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 مقارنة بالعام 2019.
كما شهدت مدينة سانيا الصينية نموًا بنسبة 10.2 % خلال الفترة نفسها، حيث يمثل قطاع السفر والسياحة فيها 43.6 % من إجمالي اقتصاد المدينة.
ومن جانبها، قالت جوليا سيمبسون، رئيس مجلس السياحة العالمي في التقرير، إن المدن الكبرى مثل لندن وباريس ونيويورك تعد مراكز قوة عالمية، إلا أنه خلال السنوات القليلة المقبلة، ترتقي بكين وشنغهاي وماكاو إلى قائمة أفضل الوجهات في العالم.