الكشف عن أقوى المدن السياحية في العالم

وحلل المجلس بيانات السياحة والمسافرين في العام 2022 مع الأخذ في الاعتبار مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف وعادات الإنفاق من جانب المسافرين.

وتوصل التقرير إلى أن السفر والسياحة أسهما بنحو 36 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا في العام 2022.

وجاءت بكين في المركز الثاني في القائمة، حيث تسهم بكين في قطاع السفر والسياحة بقيمة تقارب 33 مليار دولار، ولكن من المتوقع أن تتجاوز بكين باريس بحلول عام 2032، بمساهمات تصل إلى 77 مليار دولار في 10 سنوات.

واحتلت مدينة أورلاندو المرتبة الثالثة في القائمة بقيمة تزيد عن 31 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من 20٪ من اقتصاد المدينة، كما جاءت مدينة شنغهاي الصينية في المرتبة الرابعة، بقيمة 30 مليار دولار ومن المتوقع أن تتضاعف هذه القيمة إلى ما يقرب من 71 مليار دولار بحلول عام 2032.