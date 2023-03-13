السلطات الإندونيسية تمنع السياح من قيادة الدراجات النارية في بالي

بعد سلسلة من الحوادث الدامية التي سجلت في الآونة الأخيرة، قررت السلطات الإندونيسية اليوم الإثنين، حظر قيادة السياح الأجانب للدراجات النارية في مدينتها السياحية بالي.

ووفق صحيفة "تايم" الأمريكية، فإن السلطات في إندونيسيا رصدت خلال الفترة الأخيرة أعمال شغب للسياح في وجهتها السياحية العالمية بالي، أثناء تنقلاتهم في الجزيرة على متن درجات نارية.

وتسبب ذلك بوقوع حوادث اصطدامات على الطرق بين مركبات أخرى، وأسفر عن وقوع العديد من الإصابات والقتلى.