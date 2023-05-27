مصر.. اكتشاف ورشتي تحنيط ومقبرتين في سقارة

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، السبت، عن اكتشاف أكبر وأكمل ورشتين للتحنيط بمنطقة آثار سقارة إحداهما آدمية والأخرى حيوانية، إضافة إلى مقبرتين وعدد من اللقى الأثرية.

وقالت البعثة الأثرية المصرية التي تعمل في المنطقة منذ 2018، إن الورشتين المكتشفتين تعودان لأواخر عصر الأسرة الثلاثين وبداية العصر البطلمي، بينما تعود المقبرتان إلى عصري الدولتين القديمة والحديثة.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري إن ورشة التحنيط الآدمي عبارة عن مبنى مستطيل الشكل من الطوب اللبن، مقسم من الداخل إلى عدد من الحجرات تحتوي على سريرين للتحنيط، تبلغ أبعاد كل منهما حوالي مترين طولاً ومتر عرضاً.