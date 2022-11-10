تعرف على أقدم المدن المأهولة في اليونان

تجسد اليونان تاريخ أوروبا القديم، وهناك العديد من المدن والمستوطنات العظيمة التي بناها الكلاسيكيون والميسينيون خلال العصر البرونزي الأخير ومازالت موجودة حتى وقتنا هذا.

وعلى الرغم من المدن المفقودة في اليونان، لا تزال هناك العديد من الأماكن التي تعود أصولها إلى العصور القديمة، حتى العصر البرونزي، والتي لا تزال مأهولة حتى اليوم.

ورصد موقع "ورلد أطلس" قائمة بأقدم المدن المأهولة في اليونان:

باتراس

تعود أقدم آثار للاستيطان البشري في باتراس إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد، حيث تكونت باتراس القديمة من اتحاد ثلاث قرى ميسينية وهي أروي وأنثيا وميساتيس، وأصبحت باتراس فيما بعد مركزًا مهمًا للتجارة خلال الحكم الروماني والبيزنطي، ولا تزال نقطة جذب مهمة للسياح الدوليين والمصطافين اليونانيين في العصر الحديث، ولا تزال تحتفظ المدينة بتاريخها الخالد مع الآثار والكنائس القديمة بكثرة.