تعرف على أقدم المدن المأهولة في اليونان
تجسد اليونان تاريخ أوروبا القديم، وهناك العديد من المدن والمستوطنات العظيمة التي بناها الكلاسيكيون والميسينيون خلال العصر البرونزي الأخير ومازالت موجودة حتى وقتنا هذا.
وعلى الرغم من المدن المفقودة في اليونان، لا تزال هناك العديد من الأماكن التي تعود أصولها إلى العصور القديمة، حتى العصر البرونزي، والتي لا تزال مأهولة حتى اليوم.
ورصد موقع "ورلد أطلس" قائمة بأقدم المدن المأهولة في اليونان:
باتراس
تعود أقدم آثار للاستيطان البشري في باتراس إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد، حيث تكونت باتراس القديمة من اتحاد ثلاث قرى ميسينية وهي أروي وأنثيا وميساتيس، وأصبحت باتراس فيما بعد مركزًا مهمًا للتجارة خلال الحكم الروماني والبيزنطي، ولا تزال نقطة جذب مهمة للسياح الدوليين والمصطافين اليونانيين في العصر الحديث، ولا تزال تحتفظ المدينة بتاريخها الخالد مع الآثار والكنائس القديمة بكثرة.
خالكيذا
تعتبر خالكيذا مدينة يونانية أخرى يعتقد أن الميسينيين هم من قاموا ببنائها لأول مرة، وكانت المدينة مركزًا عسكريًا بسبب موقعها المتميز الذي سمح أيضًا لها بالازدهار تجاريًا.
لعبت خالكيذا دورًا مهمًا للغاية في اليونان الكلاسيكية، ويوجد في المدينة عدد قليل من القطع الأثرية النادرة، ويعتقد أن اسمها مشتق من لفظة خالكوس التي تعني النحاس أو البرونز في اللغة اليونانية القديمة، ويعود ذلك إلى شهرة المدينة قديما بإنتاج القطع البرونزية والمعدنية.
وتُعد المدينة الآن وجهة شهيرة لهؤلاء الذين يسافرون إليها هربًا من حياة المدينة.
ثيفا
تعد مدينة ثيفا واحدة من أكبر المدن وأكثرها نفوذاً في العصر الميسيني، ويعود تاريخ المدينة لأكثر من 5000 عام ولكن لم ترتق إلى أهميتها حتى عام 1600 قبل الميلاد تقريبًا.
تمتلك ثيفا دورًا مركزيًا في الأساطير اليونانية، ولكنها أصبحت الآن مكانًا رائدًا في القطاع الزراعي داخل اليونان الحديثة.
خانية
تقع خانية قبالة البر الرئيسي اليوناني في جزيرة كريت، وتأسست على يد شعب مينوان، وهو شعب غامض من العصر البرونزي يعتقد العديد من المؤرخين أنه كان مجتمعًا يركز بشكل كبير على التجارة وصيد الأسماك.
لا يوجد الكثير من آثار المجتمع المينوي الموجودة، حيث فقدت بسبب ظروف غير معروفة، ويعتقد البعض أن سلسلة من الفيضانات والزلازل والغزوات قضت على الكثير مما بناه المينويون، ولكن لا تزال هناك آثار لهذا المجتمع، وتعتبر خانية الآن وجهة شهيرة للسياح الذين يستمتعون بالشواطئ الهادئة والثقافة الغنية التي تنفرد بها الجزيرة.
أثينا
تعد أثينا واحدة من أقدم المدن في العالم، ويمتد تاريخها إلى أكثر من 3400 عام، وبسبب موقعها الجغرافي، كانت أثينا مكانًا مهما ووصلت المدينة إلى ذروتها في العصر الكلاسيكي، حيث تم تشييد أشهر المعالم في اليونان.