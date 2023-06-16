شروط فيزا "شنغن" وأسباب تصدر أوروبا السياحة عالمياً

تتصدر أوروبا الغربية تحديداً الوجهات السياحية المُفضلة لدى مختلف السياح العرب حول العالم، ما يُثير تساؤلات حوّل ما تتمتع به "القارة العجوز" عن غيرها من مناطق العالم، التي تمتلك كذلك مناظر طبيعية وطقساً معتدلاً وظروفاً مهيئة للسياحة، لكنها لا تحظى بعدد السياح كما أوروبا، فضلاً عن معرفة الشروط التي تسهّل على السائح الحصول على فيزا "شنغن".

وبحسب توقعات منظمة السياحة العالمية لعام 2023، فقد يصل عدد السياح الوافدين الدوليين إلى ما بين 80 و95% من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا هذا العام، حيث سافر أكثر من 900 مليون سائح دوليًا في عام 2022، أي ضعف العدد المسجّل في عام 2021، ووصلت أوروبا إلى نحو 80% من مستويات ما قبل كورونا، حيث استقبلت 585 مليون وافد في عام 2022.

وفي هذا الشأن، يقول الخبير السياحي نابغ سرور، لـ"إرم نيوز"، إن "الأسباب التي تجعل من أوروبا الوجهة البارزة للسياحة بشكل عام، هي طبيعة الآثار والأماكن الأثرية في الدول الأوروبية، إلى جانب ما تتمتع به دول أوروبا من مكانة سياحية مرموقة على مرّ السنين".