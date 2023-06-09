لماذا يجب إبراز بطاقة الصعود إلى الطائرة في السوق الحرة؟
يجد العديد من المسافرين صعوبة في مقاومة شراء بعض السلع المعفاة من الرسوم الجمركية عند شق طريقهم عبر المطار قبل رحلة خارجية.
ولكن هل تساءلت يومًا عن سبب وجوب إظهار بطاقة الصعود إلى الطائرة قبل أن تتمكن من شراء أي شيء، إن كان زجاجة عطر فاخرة أو مجرد علبة شوكولاتة؟.
ولمعرفة الإجابة بشكل واضح، يجب معرفة ماذا يعني التسوق من الرسوم المعفاة جمركيًّا، فعادة عندما تشتري شيئًا ما، هناك العديد من الضرائب المحلية المضافة إلى السعر، كما هو الحال مثلًا في نيوزيلندا، إذ توجد ضريبة السلع والخدمات، والتي يتم تحصيلها بنسبة 15%، إلا أن المنتجات الفاخرة، كالتبغ والعطور والحقائب ذات الماركات العالمية، يكون معدل الضرائب عليها أعلى أو "واجب" إلى الضريبة التي تدفعها مقابل نقل البضائع عبر الحدود الدولية.
فمثلًا إن قمت بالتسوق في فرنسا، ودفعت جميع الضرائب المطلوبة هناك، ثم أدخلت ما اشتريته إلى "الوطن الأم" يتعين عليك دفع رسوم إحضارها إلى البلاد، لذا فالمتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية - مثل تلك الموجودة في المطارات الدولية - عند المغادرة وعند الوصول موجودة حتى لا يضطر المسافرون إلى الدفع مرتين، لأن الميزة خاصة بالمسافرين الدوليين، وتطلب الجمارك من المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية في المطارات.
وفي هذا السياق، أوضح بيتر لويس، مدير خدمة توصيل الخدمات في مطار أوكلاند النيوزيلندي، أن بطاقة الصعود إلى الطائرة تقدم دليلًا على السفر الدولي، وبالتالي يحق للشخص التسوق لشراء مواد معفاة من الرسوم الجمركية.
وقال مارك طومسون، كبير المسؤولين التجاريين في مطار أوكلاند، إن إظهار بطاقة الصعود إلى الطائرة أمر معتاد في معظم المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية في المطارات.
وأضاف: "قد يبدو الأمر غريبًا بعض الشيء أن تضطر إلى إثبات أنك تأخذ مثلًا علبة شوكولاتة خارج البلاد، إذ بعد أن تكون قد تجاوزت إجراءات الأمن ومراقبة الجوازات، أليس من الواضح أنك تسافر إلى الخارج؟".
وتبين أن الأمر ليس كذلك بالضرورة، فهناك العديد من الأشخاص الذين يعملون في المطار، وعلى الجمارك التأكد من أن هؤلاء الأشخاص لا يستفيدون من إعفاء الرسوم الجمركية عندما لا يسافرون بالفعل.
في المقابل، يمكن للطيارين وطاقم الطائرة الذين يعملون على الرحلات الجوية الدولية؛ لأنهم يعاملون مثل المسافرين، ويعبرون الحدود الدولية، إبراز بطاقة الهوية بدلًا من بطاقة الصعود إلى الطائرة.
لكن يبقى القول، إن مشترياتك من السوق الحرة قد لا تصبح ملكك في بعض الأحيان إلا إذا أصبحت في الجو، هو أمر حدث فعلًا، فبعد أن اجتاز مسافرون إجراءات الأمن في مطار أوكلاند، على Jetstar العام الماضي، أجبروا على إعادة مشترياتهم المعفاة من الرسوم الجمركية، بعد إلغاء الرحلة في اللحظة الأخيرة.
وعلى الرغم من ندرة حدوث ذلك، يمكنك في هذه الحالات إما استرداد أموالك، أو يمكنك مطالبة بائع التجزئة بتعليق عملية الشراء حتى يتم إعادة حجزك على رحلة جديدة.