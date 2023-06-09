لماذا يجب إبراز بطاقة الصعود إلى الطائرة في السوق الحرة؟

وفي هذا السياق، أوضح بيتر لويس، مدير خدمة توصيل الخدمات في مطار أوكلاند النيوزيلندي، أن بطاقة الصعود إلى الطائرة تقدم دليلًا على السفر الدولي، وبالتالي يحق للشخص التسوق لشراء مواد معفاة من الرسوم الجمركية.

وقال مارك طومسون، كبير المسؤولين التجاريين في مطار أوكلاند، إن إظهار بطاقة الصعود إلى الطائرة أمر معتاد في معظم المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية في المطارات.

وأضاف: "قد يبدو الأمر غريبًا بعض الشيء أن تضطر إلى إثبات أنك تأخذ مثلًا علبة شوكولاتة خارج البلاد، إذ بعد أن تكون قد تجاوزت إجراءات الأمن ومراقبة الجوازات، أليس من الواضح أنك تسافر إلى الخارج؟".

وتبين أن الأمر ليس كذلك بالضرورة، فهناك العديد من الأشخاص الذين يعملون في المطار، وعلى الجمارك التأكد من أن هؤلاء الأشخاص لا يستفيدون من إعفاء الرسوم الجمركية عندما لا يسافرون بالفعل.