سجون ومدن وقلاع.. أماكن مهجورة يمكن للجمهور استكشافها

افتتحت بعض المباني سابقًا بغرض استخدامها كمستشفيات أو سجون أو منازل أو فنادق، ولكن تحولت هذه المباني إلى أماكن مخيفة عندما تم هجرها، إلا أن بعضها لا يزال مفتوحًا حتى وقتنا هذا للزوار والذين يمكنهم رؤية هياكلها المتداعية وتاريخها المؤلم والمروع.

وفيما يلي مجموعة من الأماكن المهجورة المفتوحة للجمهور لاكتشافها: