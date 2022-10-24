رويترز: إيرباص تتطلع لإبرام صفقة مع السعودية لشراء نحو 40 طائرة إيه 350
قالت مصادر في قطاع الطيران إن السعودية تجري مفاوضات متقدمة لطلب ما يقرب من 40 طائرة إيه350 من شركة إيرباص الأوروبية في إطار الجهود الاستراتيجية لإطلاق شركة طيران جديدة ومنافسة شركات الطيران ذات الثقل في الخليج.
وأضافت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي السيادي سيشترى الطائرات التي تبلغ قيمتها نحو 12 مليار دولار بالأسعار المعلنة. وقالت إنه إذا تأكد ذلك، فقد يكون الإعلان خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي تستضيفه الرياض هذا الأسبوع.
ويتفاوض صندوق الاستثمارات العامة لشراء نحو 75 طائرة. وقال مصدر آخر إن المملكة تميل إلى شراء الطائرة بوينغ 787. وذكرت تقارير أن الشركة قد تحتاج أيضا إلى طائرات ضيقة البدن.
ولم يكن لدى إيرباص ولا بوينغ أي تعليق.