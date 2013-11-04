فنادق بصنعاء تبث أفلاما إباحية لنزلائها

قالت الشرطة اليمنية إنها داهمت ثمانية فنادق متورطة ببث أفلام إباحية لنزلائها في أحد مناطق العاصمة صنعاء.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن شرطة العاصمة ضبطت أصحاب الفنادق وموظفي الاستعلامات فيها، إلى جانب أجهزة البث والتقوية الموجودة في تلك الفنادق.

وأضاف البيان أن الفنادق التي داهمتها الشرطة تتواجد جميعا في مديرية الصافية، موضحا بأن عملية مداهمة الفنادق الثمانية تمت بناء على مذكرة صادرة من وكيل النيابة.

البيان قال إن مذكرة النيابة تضمنت أيضا ضبط أجهزة البث والعرض للأفلام المخلة بالآداب ومسؤولي الاستعلامات وأصحاب الفنادق المتورطة بهذا العمل غير الأخلاقي.

يذكر أن السلطات اليمنية تحظر على الفنادق القيام بأي أعمال تتنافى مع العادات المجتمعية في البلاد، لكنها تتغاضى عن تقديم بعض الفنادق الضخمة المشروبات الكحولية لنزلائها.

ويعتبر شارع تعز في العاصمة صنعاء أحد أشهر الشوارع التي تتواجد به فنادق رديئة، تقدم بعضها خدمة بث أفلام إباحية لنزلائها.