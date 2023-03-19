السعودية تدشن خدمة حافلات النقل العام في الرياض

شهدت شوارع العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، انطلاق حافلات النقل العام في عدة مسارات، في مشهد فريد من المؤمل أن يلقى إقبالًا من السكان، ويقلل من استخدام السيارات الخاصة في المدينة المزدحمة.

ووثق عدد من سكان وزوار الرياض تجربتهم للحافلات الجديدة التي تشمل 15 مسارًا، تتضمن 633 محطة في المدينة، وعبر استخدام بطاقات دفع إلكترونية، فيما تبلغ قيمة تذكرة الصعود 4 ريالات (نحو دولار واحد)، بينما سيكون ركوب الأطفال إلى عمر 6 سنوات مجانيًا.