السعودية تدشن خدمة حافلات النقل العام في الرياض
شهدت شوارع العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، انطلاق حافلات النقل العام في عدة مسارات، في مشهد فريد من المؤمل أن يلقى إقبالًا من السكان، ويقلل من استخدام السيارات الخاصة في المدينة المزدحمة.
ووثق عدد من سكان وزوار الرياض تجربتهم للحافلات الجديدة التي تشمل 15 مسارًا، تتضمن 633 محطة في المدينة، وعبر استخدام بطاقات دفع إلكترونية، فيما تبلغ قيمة تذكرة الصعود 4 ريالات (نحو دولار واحد)، بينما سيكون ركوب الأطفال إلى عمر 6 سنوات مجانيًا.
والحافلات الجديدة وعددها 340 حافلة، هي المرحلة الأولى من خدمة "حافلات الرياض"، فيما يبلغ إجمالي عدد الحافلات في مراحل المشروع الخمس أكثر من 800 حافلة، ستعمل عبر 86 مسارًا وأكثر من 2900 محطة ونقطة توقف.
وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض التي تشرف على "مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض"، إطلاق المرحلة الأولى عبر بيان رسمي، وبينت أنها ستحد من الحاجة إلى استخدام السيارة الخاصة، وبالتالي تخفيف حدة الازدحام المروري في الرياض.
ويتاح للركاب الوصول لبوابة إلكترونية أو تطبيق على أجهزة الاتصال الذكية لمعرفة مسارات الحافلات، وآلية شراء التذاكر، بجانب توفر ماكينات آلية وشاشات عرض في محطات الحافلات توفر تلك الخدمات أيضًا.
وتقول الهيئة الملكية لمدينة الرياض إن خدمة حافلات الرياض، ستسهم في المحافظة على البيئة والصحة العامة في المدينة، من خلال تشغيل حافلات صديقة للبيئة تعمل باستخدام وقود منخفض الكبريت، فضلًا عن مساهمتها في خفض تلوث الهواء الناتج عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج من عوادم السيارات، من خلال تقليص الاعتماد على استخدام السيارات الخاصة.
وأطلقت المملكة في السنوات القليلة الماضية عدة مشاريع نقل جماعي تشمل القطارات ومترو الأنفاق والحافلات، وبدأت بالعمل بشكل تدريجي.