أهم الأماكن وأجمل المعالم السياحية في نيوزيلندا

يقع البرج في مدينة أوكلاند، وهو أطول مبنى في نصف الكرة الجنوبي، إذ يصل ارتفاعه إلى 328 مترًا، وتمّ بناؤه العام 1997، ويُستخدم للاتصالات والمراقبة، كما يستقطب آلاف السيّاح للاستمتاع بالمناظر البانورامية من فوق الغيوم، وتذوّق الطعام المحلي في أحد المطاعم داخله.

ولمحبي الإثارة نصيبهم، حيث يمكنهم تجربة القفز بالحبال من أعلى البرج، والاحتفاظ بالصور التي التُقطت لهم.

الانغماس في ثقافة "الماوري".