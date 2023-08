أهم الأماكن وأجمل المعالم السياحية في نيوزيلندا

تُعد هذه الكهوف الواقعة في الجزيرة الشمالية للبلاد بمثابة عجائب طبيعية لما تحويه من أشياء غير عادية نادرًا ما يمكن العثور عليها خارج نيوزيلندا، إذ يعود تاريخ كهوف "وايتومو" إلى نحو 30 مليون عام.

زيارة إحدى مناطق الطاقة الحرارية الأرضية في نيوزيلندا

تجربة أخرى فريدة ومذهلة في نيوزيلندا تكمن بزيارة المناطق الحرارية الأرضية النشطة في أشهر مكانين، هما: "تاوبو" و "روتوروا "، حيث الأرض تنبض بالحياة من خلال فوران الينابيع الساخنة، وأحواض الطين الفقاعية، والحفر البركانية.

جولة على مناطق تصوير فيلم "Lord of the rings The".