"سنغافورة شانغي" أفضل مطار في العالم لعام 2023

وجاء مطار "طوكيو هانيدا الدولي" في المركز الثالث في القائمة، وحصل على 3 جوائز، هي: أنظف مطار في العالم، وأفضل مطار محلي في العالم، وأفضل مطار ومرافق يمكن الوصول إليها.

وجاء "مطار إنتشون الدولي" في كوريا الجنوبية في المرتبة الرابعة، ويحتل مطار "باريس شارل ديغول" المرتبة الخامسة في التصنيف العالمي، وحصل على لقب أفضل مطار في أوروبا، ثم جاء مطار إسطنبول في المرتبة السادسة، وحصل على جوائز أفضل مطار ملائم للعائلات، وأفضل مطار جنوب أوروبا.

وفي المرتبة السابعة، جاء مطار ميونيخ والذي حصل على جائزة أفضل خدمة موظفين في المطار في أوروبا، بالإضافة إلى جائزة أفضل مطار وسط أوروبا.

وفي المرتبة الثامنة، جاء مطار زيورخ الدولي ‏في مدينة زيورخ السويسرية، ثم مطار ناريتا الدولي في اليابان في المرتبة التاسعة و مطار مدريد باراخاس الدولي في إسبانيا في المرتبة العاشرة.