"سنغافورة شانغي" أفضل مطار في العالم لعام 2023
حصل مطار "سنغافورة شانغي" على جائزة أفضل مطار في العالم خلال حفل توزيع جوائز "سكايتراكس" Skytrax للمطارات العالمية لعام 2023.
وتُوصف جوائز شركة "سكايتراكس" السنوية لتصنيفات النقل الجوي الدولي بأنها "جوائز الأوسكار في صناعة الطيران".
وبالإضافة لذلك، حصل المطار، الذي يضم شلالًا داخليًا يبلغ ارتفاعه 40 مترًا، وهو الأطول في العالم، على عدة جوائز أخرى مثل أفضل مطعم لتناول الطعام في العالم، وأفضل مرافق ترفيهية في المطارات في العالم، وأفضل مطار في آسيا.
وجاء مطار حمد الدولي في الدوحة في المركز الثاني في التصنيف، وحصل على 3 جوائز؛ بما في ذلك أفضل مطار للتسوق في العالم، وأفضل مطار في الشرق الأوسط، وأنظف مطار في الشرق الأوسط.
وجاء مطار "طوكيو هانيدا الدولي" في المركز الثالث في القائمة، وحصل على 3 جوائز، هي: أنظف مطار في العالم، وأفضل مطار محلي في العالم، وأفضل مطار ومرافق يمكن الوصول إليها.
وجاء "مطار إنتشون الدولي" في كوريا الجنوبية في المرتبة الرابعة، ويحتل مطار "باريس شارل ديغول" المرتبة الخامسة في التصنيف العالمي، وحصل على لقب أفضل مطار في أوروبا، ثم جاء مطار إسطنبول في المرتبة السادسة، وحصل على جوائز أفضل مطار ملائم للعائلات، وأفضل مطار جنوب أوروبا.
وفي المرتبة السابعة، جاء مطار ميونيخ والذي حصل على جائزة أفضل خدمة موظفين في المطار في أوروبا، بالإضافة إلى جائزة أفضل مطار وسط أوروبا.
وفي المرتبة الثامنة، جاء مطار زيورخ الدولي في مدينة زيورخ السويسرية، ثم مطار ناريتا الدولي في اليابان في المرتبة التاسعة و مطار مدريد باراخاس الدولي في إسبانيا في المرتبة العاشرة.