بخلاف اسطنبول.. تعرف على أفضل المدن التركية التي تستحق الزيارة

يتجه المسافرون عند زيارة تركيا، بشكل أساسي إلى اسطنبول لكونها مدينة رائعة ومذهلة تقع على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا.

إلا أن تركيا تستحق البقاء فيها لفترة أطول لاستكشاف بعض المدن الأخرى في جميع أنحاء البلاد التي لا تقل روعة عن اسطنبول.

وفي ما يلي قائمة بأفضل المدن التركية التي تستحق الزيارة:

أنطاليا

من المعروف أن أنطاليا مدينة ساحلية جميلة تُعرف باسم مدينة المنتجعات، وهناك الكثير من الأماكن التي يمكن الإقامة فيها والتي توفر إطلالة على المحيط، مع الكثير من الشواطئ الرملية التي يمكن من خلالها الاستمتاع بالبحر الأبيض المتوسط.

وتعتبر بوابة هادريان من المواقع التاريخية المهمة في أنطاليا التي يجب زيارتها، بالإضافة إلى الميناء القديم.

كابادوكيا

تقع كابادوكيا في شرق تركيا، وهي من الأماكن التي تستحق الزيارة بسبب تمتعها بتشكيلات صخرية مذهلة وأماكن إقامة فريدة تشبه الكهوف، بالإضافة إلى ذلك، فهي واحدة من أفضل الأماكن للاستمتاع بشروق الشمس في العالم وهي من أحد أهم الأسباب التي تجعل الناس يزورون كابادوكيا.

بودروم

تعد بودروم ‏مدينة تركية سياحية مهمة تقع على بحر إيجة وهي موطن للأعجوبة المعمارية ”قلعة بودروم“، بالإضافة إلى أنها نقطة انطلاق رائعة لزيارة العديد من المنتجعات الشهيرة في تركيا، كما تمتلئ بالكثير من المواقع التاريخية التي يمكن زيارتها.

ويمكن للمسافرين زيارة ضريح موسولوس ومسرح هاليكارناسوس الذي تم بناؤه على الطراز اليوناني التقليدي.

أورفة

تقع أورفة التي تُعرف رسميًا باسم شانلي أورفا في جنوب شرق تركيا، وبسبب موقعها وتضاريسها، تشهد المدينة صيفًا حارًا وجافًا وشتاء باردا ورطبا.

تمثل المدينة أهمية تاريخية للشعب التركي وهي مدينة سريانية مهمة تحوي عددا من الكنائس، هجرها معظم السكان المسيحيين في عام 1924 وتعد الديانة الإسلامية اليوم هي الديانة الرئيسية.

وتعد المدينة مركزا روحيا وموقع حج شهيرا وتقدم منظورا مختلفا للثقافة التركية بشكل مغاير للوجهات السياحية الأكثر شيوعا مثل اسطنبول وكابادوكيا.

أنقرة

تعد أنقرة الوجهة المثالية للمسافرين الذين يقدرون الفنون المسرحية، فهي موطن لفرق الأوبرا والباليه والمسرح والأوركسترا الرئاسية، ومن المعروف أن أنقرة هي عاصمة تركيا وثاني أكبر مدينة في البلاد ويبلغ عدد سكانها حوالي 4.5 مليون نسمة.

سميت المدينة في السابق باسم أنجورا حتى الثلاثينيات عندما تم تغيير اسمها إلى أنقرة.

مرماريس

تعتبر مرماريس مدينة تركية مهمة تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وبسبب موقعها على بحر إيجة، فهي قطب سياحي وميناء مهم، وهي خيار رائع للمسافرين الذين يرغبون في قضاء إجازة ساحلية مريحة في تركيا، وتشتهر مارماريس أيضا بالحياة الليلية النابضة بالحياة، كما أنها تفتخر بالمعالم التاريخية التي يمكن استكشافها، مثل قلعة مارماريس.

إزمير

تعد إزمير ثالث أكبر مدينة في تركيا وتقع على الجانب الغربي من البلاد، وتعتبر إزمير مركزا صناعيا مهما وميناء بحريا مهما للصادرات.

وبالإضافة إلى ذلك، تتميز إزمير بفن الطهي الرائع، مما يجعلها وجهة مثالية للمسافرين الذين يحبون تجربة المأكولات المحلية والاستمتاع بالمناظر الساحلية.

فتحية

تعتبر فتحية من المدن الساحلية التركية التي تقع على منطقة الريفيرا التركية، ويوجد بها شاطئ أولودينيز المعروف بالمياه الصافية والرمال الذهبية، ويمكن زيارة مقبرة أمينتاس الصخرية وأطلال تلوس من قبل المسافرين الذين يرغبون في التعرف على تاريخ المنطقة.

إفسوس

تمتلك مدينة أفسس أو إفسوس موقعا تاريخيا مهما في تركيا، وتستقطب بقايا مدينة أفسس السياح بشكل كبير وبخاصة السياح الذين يسافرون عبر السفن.

كانت مدينة أفسس في السابق مدينة يونانية مهمة وميناء تجاريا على البحر الأبيض المتوسط، وقد تعرضت لهجمات متعددة عبر التاريخ وأصبحت أطلالها الآن أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

تشيشمي

تعد تشيشمي ‏مدينة ساحلية على بحر إيجة وتضم ثاني أكبر ميناء في تركيا بعد مدينة إسطنبول، وتعتبر المدينة من مدن الجذب السياحي في تركيا لوجود العديد من المنتجعات والمناطق الساحلية والطبيعة المتميزة والآثار القديمة بالإضافة إلى كونها وجهة شهيرة لقضاء العطلات.