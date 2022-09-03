لماذا يعتبر فصل الخريف الأفضل لحجز الرحلات الجوية؟

يزخر السفر خلال فصل الخريف بالعديد من الامتيازات وهو من الأوقات التي يمكن حجز فيها رحلات طيران رخيصة والإقامة بأسعار معقولة، كما يعتبر الخريف وقتا مثاليا لخوض مغامرات ممتعة.

ومع ذلك، رصدت مجلة ”ترافيل“ مجموعة من الأسباب التي تجعل من الأفضل حجز الرحلات الجوية في الخريف:

بدء الموسم الدراسي

يعتبر حجز الرحلات الجوية خلال شهر سبتمبر على وجه التحديد، أحد الأسباب الرئيسية لاختيار الخريف كوقت مثالي للسفر؛ حيث يعود السائحون إلى بلادهم، حتى يتمكن أطفالهم من العودة إلى المدرسة، ونتيجة لذلك، تتضاءل الحشود وتنخفض الأسعار.

عروض شركات الطيران

في محاولة لانخفاض الطلب على السفر خلال فصل الخريف، تقوم العديد من شركات الطيران في أمريكا الشمالية بتقديم صفقات مذهلة لتشجيع المسافرين على حجز الرحلات، حيث تنخفض أسعار التذاكر بنسبة تصل إلى 10٪ في الخريف مقارنة بالصيف.

الجو الممتع

يعتبر الخريف أفضل وقت لزيارة العديد من الوجهات حول العالم؛ بسبب درجات الحرارة والطقس الجاف والمشمس، ويمكن السفر إلى كندا والولايات المتحدة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر وزيارة المنتزهات الوطنية والإقليمية، كما يمكن السفر أيضا إلى أوروبا، حيث تنخفض درجات الحرارة وفي دول شرق آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية، يكون الطقس ممتعا خلال أشهر الخريف.

موسم المهرجانات

تقيم العديد من الدول حول العالم العديد من المهرجانات والاحتفالات خلال أشهر الخريف، وتحديدا في شهري أكتوبر ونوفمبر، وتجذب هذه المهرجانات العديد من السائحين باعتبارها فرصة للانغماس في الأحداث الثقافية ومعرفة المزيد عن العادات والتقاليد، كما أن أغلب المهرجانات تكون مجانية أو منخفضة التكلفة، وهو ما يقلل تكاليف الأنشطة أثناء الرحلة.

تذوق الأطعمة الموسمية

يعتبر الخريف هو الوقت المثالي للسفر إلى الوجهات الجديدة وتذوق الأطباق الفريدة التي لا تتوفر على مدار العام، ويمكن الاستمتاع بالبطاطا الحلوة والقرع واليقطين في فصل الخريف في أمريكا الشمالية، وفي هولندا، يعتبر الخريف موسما للاستمتاع وتناول لحم الغزال، وفي اليابان، يعتبر السمك والكستناء المحمصة من الأطباق الموسمية الشهية.

سهولة الحصول على إجازة من العمل

بالنسبة للموظفين الذين يعملون في شركات ذات إجازة محدودة، فقد تكون شهور الصيف صعبة لطلب الإجازة؛ لذا فإن الخريف هو الأنسب بالنسبة لهؤلاء الأشخاص.

الحصول على تجربة واقعية

يتوافد آلاف السياح على الوجهات الشهيرة خلال موسم الذروة، ولهذا السبب لا ينخرط الزائرون في التجارب المحلية الخاصة بالأماكن الجديدة، لكن يعطي الخريف فرصة للتفاعل مع السكان المحليين ومراقبة الحياة اليومية دون وجود الكثير من الأجانب.