وجهات أمريكية تستحق الزيارة على مدار العام

يعتبر السفر الموسمي أمرا رائعا؛ لأنه يتيح للسائحين تجربة الأماكن بشكل أفضل، وبالنسبة للمسافرين الاجتماعيين فقد يكون الوقت مناسبا لمقابلة أشخاص جدد وتكوين صداقات؛ لأن هذه الوجهات تجذب العديد من السياح في ذلك الوقت من العام.

وفيما يلي مجموعة من الأماكن المذهلة التي يجب على السياح زيارتها خلال أوقات ومواسم معينة:

متنزه وادي الموت الوطني

من المفضل زيارة متنزه وادي الموت الوطني في شهر كانون الأول/ يناير، ويشتهر ”Death Valley“ الذي يمتد بين كاليفورنيا ونيفادا برماله الناعمة وسمائه الصافية، ما يجعله مثاليا لمشاهدة النجوم، ويعتبر الجو في المتنزه شديد الحرارة طوال الصيف لإقامة المعسكرات، ولكن تكون درجات الحرارة في الصحراء أقل بكثير في شهر يناير، مما يجعلها وقتا مثاليا للزيارة.

مدينة سانتا

يخشى العديد من السائحين أجواء شهر فبراير، ولكن تعتبر مدينة سانتا في ولاية نيومكسيكو الأمريكية الوجهة المثالية للسياح الباحثين عن إجازة دافئة في ذلك الوقت من العام، حيث تتمتع سانتا بحوالي 325 يوما مشمسا في العام، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن دفئا.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز سانتا بثقافة جذابة وغريبة وتشتهر المدينة بمناظرها المذهلة، ويمكن للسائحين زيارة أكثر من 250 معرضا فنيا في سانتا.

مدينة نيويورك

يعتبر أفضل الأوقات لزيارة مدينة نيويورك هو خلال فترة الاحتفال بعيد الميلاد، فهي مدينة ساحرة يمكن الاستمتاع بأجواء عيد الميلاد، خاصة بعد تزيين المتاجر والمطاعم والمباني والشوارع بالأضواء.

ويعد مركز روكفلر في وسط مانهاتن مكانا رائعا للزيارة خلال هذا الوقت من العام، ويمكن للسائحين الاستمتاع بالتقاط الصور ويمكن التجول في منتزه سنترال بارك والاستمتاع بأجواء الشتاء.

مدينة جاكسون هول

يعتبر عيد الميلاد هو الوقت المثالي لزيارة مدينة جاكسون هول في وايومنغ، حيث لا تكتمل عطلة عيد الميلاد دون أنشطة شتوية ممتعة، وتقدم المدينة تجربة رائعة في عيد الميلاد للعائلات التي ترغب في قضاء بضعة أيام في التزلج ولعب الجليد وركوب الزلاجات، تضم المدينة ثلاث مناطق للتزلج تتميز جميعها بمناظر خلابة، بالإضافة إلى ذلك، تقدم المسارح المحلية أيضا للمقيمين عروضا وحفلات موسيقية رائعة.

واشنطن

تعتبر واشنطن واحدة من أفضل الأماكن للاحتفال بتاريخ أمريكا في 4 يوليو، وتعتبر واشنطن مدينة نابضة بالحياة وتمتلئ بالمواقع والأحداث الجذابة، حيث توجد المتاحف والمعالم الأثرية الأكثر شهرة في واشنطن.

مدينة وايتفيش

لا يفضل البعض قضاء الإجازة خلال الشتاء، ولكن تعتبر مدينة وايتفيش مناسبة بشكل خاص لقضاء الإجازة في فصل الشتاء، وتعتبر واحدة من أجمل الوجهات خلال فترة تساقط الثلوج وتتمتع بإطلالات رائعة، بما في ذلك الوديان المعلقة ومنتزه جلاسير الوطني، كما أن لديها العديد من البحيرات المفعمة بالحيوية والأنهار المتلألئة والجبال الشامخة لسحرها الكامل.

جزيرة كي ويست

يفضل العديد من السياح الوجهات الأكثر دفئا خلال فصل الشتاء، وتعتبر كي ويست في فلوريدا الخيار المناسب لهذه الفترة، فيمكن الاستمتاع بالتسوق والحياة الليلية والرياضات المائية.

ويعد الغوص تحت الماء أحد الأنشطة الشهيرة في فلوريدا، ويوجد في كي ويست العديد من المقاهي والمطاعم وتجعل نسمات المحيط من كي ويست وجهة شتوية يجب تجربتها.

جراند كانيون

تعتبر جراند كانيون مثالية لقضاء العطلات الصيفية، ولكن يجب التخطيط الجيد لتجنب الازدحام في بعض الخدمات والمرافق الصيفية، ويمكن الاستمتاع بتسلق التلال الضخمة والاستمتاع بالمناظر الرائعة.

محمية الخشخاش

تعتبر أشهر الربيع مثالية لزيارة محمية ”خشخاش كاليفورنيا“ وتتميز المحمية بنمو الزهور البرية المذهل ويمكن الاستمتاع بالتقاط الصور الرائعة بسبب المناظر الطبيعية.

محمية صهيون الوطنية

يعتبر الخريف هو الوقت المناسب للسفر؛ نظرا لقلة مشكلات الحجز، كما تكون معظم الوجهات أقل ازدحاما، وتعتبر محمية صهيون الوطنية مثالية للسفر خلال الخريف، وتخلق درجات الحرارة فرصة للاستمتاع بأنشطة مثل التجديف وركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة.