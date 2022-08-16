يمكنك زيارة هذه الدول دون قيود كورونا على السفر

ألغت العديد من الدول والوجهات السياحية في الآونة الأخيرة، قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

ولم يعد المسافرون الدوليون بحاجة لتقديم المتطلبات والأوراق التي تثبت الحصول على اللقاح الواقي من فيروس COVID-19.

ورصدت مجلة ”فوربس“ قائمة بالجهات التي يمكن زيارتها الآن دون قيود السفر وأفضل الأماكن لقضاء عطلة دون متاعب اعتبارًا من صيف 2022 وما بعده:

أوروبا

رفعت العديد من دول أوروبا قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا مثل بريطانيا.

كما لا توجد حاليا قيود سفر مرتبطة بالوباء في النمسا وكرواتيا وألمانيا واليونان وآيسلندا وتركيا.

وألغت إيطاليا متطلبات الدخول للبلاد مثل إثبات التطعيم في 1 حزيران يونيو.

ورفعت فرنسا قيود السفر في 1 آب أغسطس، ما يعني أن المسافرين لم يعودوا بحاجة إلى إثبات التطعيم أو نتيجة اختبار سلبية للزيارة.

منطقة البحر الكاريبي

ألغت جزيرة ”أروبا“ الحاجة إلى إثبات التطعيم أو الاختبار السلبي أو تأمين السفر للزيارة.

ويمكن زيارة شاطئ إيجل في أروبا للاستمتاع بالرمال البيضاء الناعمة والمياه الفيروزية الصافية، ويعد هذا الشاطئ واحدا من أفضل الشواطئ في العالم.

كما أنهت جامايكا اختبارات ما قبل السفر في نيسان أبريل الماضي.

وألغت أيضا جزر فيرجن متطلبات الدخول المتعلقة بـ ”كورونا“ في تموز يوليو.

أمريكا الشمالية

لا تطلب المكسيك من زوارها أي قيود سفر متعلقة بفيروس كورونا.

ويمكن للمسافرين الاستمتاع بزيارة معرض ”زونماكو“، أكبر معرض فني في أمريكا اللاتينية ويقام سنويا في شباط فبراير، أو التوجه إلى شواطئ مدينة تولوم أو زيهواتانيجو أو بويرتو فالارتا.

أفريقيا

ألغت مصر وجنوب أفريقيا أيضا قيود السفر المتعلقة بفيروس COVID-19 في حزيران يونيو الماضي.

ويمكن الاستمتاع بزيارة الأهرامات في الجيزة، وبخاصة الهرم الأكبر، إحدى عجائب الدنيا السبع، أو يمكن القيام برحلة سفاري في جنوب أفريقيا في واحدة من المحميات المتعددة والمتنزهات الوطنية لمشاهدة الجاموس الأفريقي والفيلة والأسود والنمور.

آسيا

اعتبارًا من 1 آب أغسطس، أصبح لجميع المسافرين دخول ماليزيا بغض النظر عن موقفهم من التطعيم، ولم يعودوا بحاجة لاختبار ما قبل المغادرة أو عند الوصول.

ويمكن الاستمتاع بزيارة غابات بورنيو، وهي واحدة من أكثر الغابات المطيرة في العالم التي تتمتع بوفرة في الحياة البرية والمناظر الطبيعية الخلابة.

ومع ذلك، ألغت فيتنام في أيار مايو الماضي متطلبات الاختبارات الخاصة بكورونا لجميع الوافدين الدوليين، ويمكن زيارة هانوي، عاصمة فيتنام التي تتمتع بالأحياء القديمة الرائعة.