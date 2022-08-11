أفضل المنتجعات الجبلية للهروب من حرارة الصيف

تعد قمم الجبال وسيلة رائعة للهروب من حرارة الصيف، وتوفر مناظر لا مثيل لها.

وهناك منتجعات بُنيت فوق مستوى سطح الأرض أو على قمم جبلية ينبغي زيارتها.

ورصدت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ أفضل المنتجعات الجبلية التي يمكن زيارتها للتغلب على حرارة الصيف، ومنها:

فندق ألبينا الدولوميت

يقع فندق ألبينا دولوميت في إيطاليا، مكون من 60 غرفة، فوق هضبة ألبي دي سيوسي، أحد أكبر مروج جبال الألب في أوروبا بارتفاع يتراوح بين 5511 و 7709 قدما.

ويطل المنتجع على المناظر الخلابة لجبال الدولوميت والقمم والمنحدرات الصخرية التي تعد جزءا من أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

ويمكن للنزلاء الاستمتاع برحلات الطهي في الخارج وركوب الدراجات والاسترخاء في المركز الصحي للمنتجع وتكلف الليلة نحو 430 دولارا.

فندق موناستيريو بلموند

يعتبر فندق موناستيريو بلموند، دير كاثوليكي سابق يرجع تاريخه إلى عام 1592 تم بناؤه على أنقاض قصر إنكان في مدينة كوسكو في بيرو.

ويتكون الفندق من 122 غرفة ويمكن للنزلاء القيام برحلات استكشافية إلى بحيرة تيتيكاكا أو حجز رحلات إلى مدينة ماتشو بيتشو التاريخية أو القيام بجولات في سوق المدينة وغيرها.

ولكن يجب الحذر أن هذا الفندق يقع على ارتفاع 11154 قدما فوق مستوى سطح البحر ويقوم الفندق بضخ أكسجين إضافي في 82 غرفة عبر قنوات التكييف ويقوم بتوزيع عبوات الأكسجين عند الطلب، تبلغ تكلفة الليلة الواحدة 550 دولارًا.

فندق فيرجونا لودج

يطل الفندق على القمم البركانية لجبال فيرجونا الواقعة على طول حدود الكونغو وأوغندا ورواندا تم تجديد هذا الفندق هذا العام وهو يقع على ارتفاع 6562 قدما.

ويتميز بإطلالات على خط البحيرات والبراكين ويتكون من 10 أجنحة أنيقة وواسعة ويكلف 795 دولارا في الليلة.

منتجع غرينبرير

كان منتجع غرينبرير وجهة فاخرة للضيوف منذ 1778 وعلى مدار القرنين التاليين، تطور إلى فندق جبلي حصري ثم أصبح منتجعا فاخرا يحوي 650 غرفة.

وأدت التجديدات الأخيرة إلى تحديث مظهره الكلاسيكي، وتتنوع أماكن الإقامة ما بين الغرف والأكواخ التقليدية ذات التصميم المزخرف.

يمكن القيام بالعديد من الأنشطة، مثل: الألعاب التي تُقام في المروج والبولينغ وجولات ركوب الخيل والجولات بالمظلات، يبلغ سعر الليلة 550 دولارا.

فندق ليه فيرم دو ماري

يتكون فندق ”ليه فيرم دو ماري“ في فرنسا من مجموعة من الشاليهات الريفية وبيوت المزارع بالقرب من منتجع التزلج الشهير“ميجيف“.

ويقع الفندق على ارتفاع 3600 قدم ويمكن ممارسة العديد من الأنشطة، مثل: المشي لمسافات طويلة، وركوب الدراجات في الجبال، وتناول الطعام في مطاعم الفندق الثلاثة، بما في ذلك مطعم في الجبال، تكلف الليلة نحو 415 دولارًا.

فندق لودج آت بريكنريدج

يقع فندق لودج آت بريكنريدج على بعد 10200 قدم في جبال روكي ويوفر الفندق للضيوف إطلالات بزاوية واسعة على سلسلة جبال تينميل رانج في كولورادو، ويمكن الاستمتاع بمشاهد الجبال أو مشاهدة النجوم ليلاً من أحد أحواض الاستحمام الساخنة الخارجية.

ويمكن الاستمتاع بعدد من أنشطة المغامرات، مثل: تسلق الصخور، ومسارات المشي لمسافات طويلة، وركوب الدراجات على بعد ميل واحد من مكان الإقامة.